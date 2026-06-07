ONPE inicia conteo de votos oficiales de la segunda vuelta presidencial: Link de los resultados en tiempo real

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Pasada las 6:00 p. m. de este domingo 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de la segunda vuelta presidencial 2026, donde los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando el avance de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), en el marco de la decisiva jornada democrática.

En ese sentido, te revelamos en la presenta nota cómo ingresar al portal web que irá mostrando los resultados de los cerca de 27 millones de peruanos que participaron en los comicios electorales que definirá el futuro político del Perú para los próximos cinco años.

¿Cómo saber los primeros resultados de la ONPE?

Tal como lo anunció en la previa el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, la ciudadanía volverá a tener la oportunidad de enterarse los resultados en tiempo real, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben hacer click siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Es importante mencionar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 27 325 432 de peruanos estaban hábiles para emitir su voto, de los cuales el 95 % (26 114 619) lo iban a realizar en todo el Perú; mientras que, el otro 5 % de connacionales (1 210 813), desde el extranjero.

Resultados de boca de urna de IPSOS y Datum

En una jornada electoral histórica para el Perú, a las 5:00 p. m. de este domingo 7 de junio, las encuestadoras Ipsos y Datum dieron a conocer sus primeros resultados a boca de urna, dando en ambos casos, el primer lugar a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

En el caso de IPSOS, la compañía especializada en encuestas de opinión reveló para Latina TV, que la lideresa de Fuerza Popular obtuvo un 50.7 %, mientras que, Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) un 49.3 %. Por su parte, Datum arrojó como resultado un 50.53 % y 49.47 % a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente.

Tras revelarse los resultados a boca de urna de ambas encuestadoras, el jefe interino de la ONPE anunció, a través de un pronunciamiento a los medios de comunicación, que el primer avance oficial de su entidad será dado a conocer a las 9:30 p. m.

La ciudadanía se mantiene vigilante frente al anuncio oficial de la ONPE, recordando que ambos candidatos presidenciales aseveraron que iban a respetar el resultado de la justa electoral.