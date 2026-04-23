RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Beneficiará a peruanos

¡Más trabajo en todo el país! MTPE inyecta S/ 115 millones para generar más de 5900 puestos de trabajo

El Ministerio Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de Programa "Llamkasun Perú" financiará 122 proyectos en todo el país, priorizando a la población vulnerable y dinamizando economías locales.

MTPE inyecta S/ 115 millones para generar más de 5900 puestos de trabajo
MTPE inyecta S/ 115 millones para generar más de 5900 puestos de trabajo (Foto: Composición Exitosa)

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Un total de 122 distritos del país se beneficiarán con la transferencia de S/ 115 634 804 que realizará el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del programa Llamkasun Perú, para financiar proyectos de inversión que permitirán generar 5,979 empleos temporales a nivel nacional.

El programa Llamkasum financiará proyectos de inversión

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-TR, publicado este martes 21 de abril, y permitirá brindar ingresos inmediatos a personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral, como jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Al respecto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, destacó el impacto directo de esta intervención. "Aquí no estamos hablando de promesas, sino de trabajo real. Esta inversión permitirá que miles de peruanos accedan a un ingreso inmediato, dinamizando las economías locales y llevando oportunidades donde más se necesitan".

La transferencia beneficiará a distritos de 21 regiones del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Los proyectos fueron presentados por municipalidades distritales y evaluados técnicamente por el MTPE para asegurar su viabilidad e impacto en la generación de empleo local. 

Senamhi advierte continuación de fuerte fenómeno climatológico para este fin de semana en ocho regiones de la costa
Lee también

Senamhi advierte continuación de fuerte fenómeno climatológico para este fin de semana en ocho regiones de la costa

Destacados proyectos 

Entre las intervenciones destacan la creación de espacios públicos, mejoramiento de servicios de riego y obras de infraestructura básica, como la construcción de la Plaza de Armas en Vituya (Amazonas), el mejoramiento del servicio de agua para riego en Ucucha (Áncash) y la implementación de áreas verdes en Comunpampa (Apurímac), entre otros.

El MTPE, a través de Llamkasun Perú, será responsable del seguimiento, monitoreo y supervisión de los recursos transferidos, garantizando su correcta ejecución y el cumplimiento de metas. En caso de incumplimiento por parte de los organismos ejecutores, se aplicarán las acciones correspondientes conforme al marco legal vigente.

Corte de AGUA el 24 de abril en Lima: Distritos afectados y a qué hora vuelve el servicio
Lee también

Corte de AGUA el 24 de abril en Lima: Distritos afectados y a qué hora vuelve el servicio

Con esta medida, el MTPE reafirma su compromiso de impulsar el empleo temporal como herramienta clave para reactivar economías locales y mejorar la calidad de vida de miles de familias en el país.

Temas relacionados inversión Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo Óscar Fernández programa Llamkasun Perú puestos de trabajo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA