¡Más trabajo en todo el país! MTPE inyecta S/ 115 millones para generar más de 5900 puestos de trabajo

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un total de 122 distritos del país se beneficiarán con la transferencia de S/ 115 634 804 que realizará el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del programa Llamkasun Perú, para financiar proyectos de inversión que permitirán generar 5,979 empleos temporales a nivel nacional.

El programa Llamkasum financiará proyectos de inversión

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-TR, publicado este martes 21 de abril, y permitirá brindar ingresos inmediatos a personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral, como jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Al respecto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, destacó el impacto directo de esta intervención. "Aquí no estamos hablando de promesas, sino de trabajo real. Esta inversión permitirá que miles de peruanos accedan a un ingreso inmediato, dinamizando las economías locales y llevando oportunidades donde más se necesitan".

La transferencia beneficiará a distritos de 21 regiones del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Los proyectos fueron presentados por municipalidades distritales y evaluados técnicamente por el MTPE para asegurar su viabilidad e impacto en la generación de empleo local.

Destacados proyectos

Entre las intervenciones destacan la creación de espacios públicos, mejoramiento de servicios de riego y obras de infraestructura básica, como la construcción de la Plaza de Armas en Vituya (Amazonas), el mejoramiento del servicio de agua para riego en Ucucha (Áncash) y la implementación de áreas verdes en Comunpampa (Apurímac), entre otros.

El MTPE, a través de Llamkasun Perú, será responsable del seguimiento, monitoreo y supervisión de los recursos transferidos, garantizando su correcta ejecución y el cumplimiento de metas. En caso de incumplimiento por parte de los organismos ejecutores, se aplicarán las acciones correspondientes conforme al marco legal vigente.

Con esta medida, el MTPE reafirma su compromiso de impulsar el empleo temporal como herramienta clave para reactivar economías locales y mejorar la calidad de vida de miles de familias en el país.