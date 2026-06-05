Keiko Fujimori podría evaluar indultos a expresidentes por razones humanitarias: "Se tendrán las opiniones de expertos"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En exclusiva para Exitosa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció acerca de eventuales indultos de expresidentes que podrían realizarse de llegar a la Presidencia del Perú. Al respecto, sostuvo que podría evaluarse "de manera humanitaria".

Evaluría indulto a expresidentes que están presos

Fujimori Higuchi fue consultada si es que tiene pensado otorgarle una gracia presidencial al exmandatario Pedro Castillo Terrones si es que el Perú le brinda la oportunidad de ser presidenta este domingo, 7 de junio, al acudir a las urnas.

En ese sentido, señaló que las causas que llevó al expresidente a dar un golpe de Estado recaen en su búsqueda de "tapar las declaraciones" que se encontraban en su contra.

"En general, cuando a mí me han preguntado sobre un posible indulto a algunos de los expresidentes, son varios que están en Barbadillo. Yo he tenido por supuesto, la historia de mi padre. Esto se puede evaluar sí, pero de manera humanitaria. Se tendrán las opiniones con los expertos para poder, llegado el momento, si es que algunos presidentes lo requiriera por su salud y su vida", puntualizó.

"Tenemos que construir puentes"

Expuso que "buscar la unidad es uno de los objetivos" como parte de su plan de gobierno, sin embargo, no considera que ello se logre borrando el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo que cuenta con una sentencia de primera instancia.

"Creo que hay que esperar que el sistema judicial se pronuncie, pero sí soy consciente de que tenemos que construir puentes en estos abismos de diferencias que hay y más allá de los insultos que he recibido, todas las mentiras que ha dicho Roberto Sánchez. No he caído en ese tipo de campaña", alegó.

Además, compartió que anhela que los peruanos "sean conscientes" que estas Elecciones Generales 2026 están enfocadas para saber "cuál es el rumbo de gobierno que queremos".

"No he tenido la oportunidad de ser gobierno. Han sido 25 años de gobiernos antifujimoristas y esta es la oportunidad que yo espero", expresó la lideresa de Fuerza Popular.

De otro lado, opinó que el no a Keiko o el antifujimorismo "ha ido disminuyendo" y resaltó que junto a su grupo político está trabajando para "seguir aclarando las falsas narrativas que han habido alrededor nuestro".

De llegar a la Presidencia del Perú, Keiko Fujimori manifestó que evaluaría otorgar indulto por razones humanitarias a expresidentes que se encuentran presos como Pedro Castillo o Martín Vizcarra.