Segunda vuelta: Conteo rápido de Transparencia pone en primer lugar a Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Asociación Civil Transparencia presentó la noche de este domingo 7 de junio su informe de conteo rápido de la segunda vuelta presidencial, colocando a Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) con un 50.3 % por sobre los 49.7 % de Keiko Fujimori Higuchi de Fuerza Popular.

Durante la presentación de su balance de la jornada electoral, la entidad reveló que la candidata fujimorista tuvo un amplio respaldo en Lima, logrando un 63.8 %, mientras que el candidato de izquierda un 36.4 %. No obstante, el interior del país tuvo otra realidad, debido a que Sánchez obtuvo un 57.4 % y su contendora un 42.6 %.

Detalles del conteo rápido

Es importante mencionar que, el conteo rápido ha sido elaborado por la encuestadora IPSOS, por encargo de la Asociación Civil Transparencia, con la colaboración del National Democratic Institute (NDI).

De acuerdo con lo revelado por Omar Awapara, secretario general del organismo, existe un empate técnico entre ambos candidatos presidenciales, al 100 % de la muestra, la cual se constituye en 1 037 actas de mesa sufragio, teniendo un nivel de confianza de 95 %.

Así como la candidata de Fuerza Popular tuvo un fuerte respaldo en Lima, la base de la virtual victoria de Roberto Sánchez se enmarcó en el sur del país, donde obtuvo un 75.0 % por sobre los 25.0 % de Fujimori Higuchi. El oriente peruano también respaldó la candidatura del representante de la izquierda, otorgándole un 57.4 % ante los 42.6 % de su contendora política.

(Noticia en desarrollo...)