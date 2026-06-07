Keiko Fujimori pide calma tras empate técnico con Roberto Sánchez: "Hasta el momento no hay ningún ganador"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras mostrarse los resultados de conteo rápido de Transparencia de la segunda vuelta electoral, la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha salido al frente para solicitar a sus votantes que mantengan la calma y esperanza, exhortando a sus personeros a mantenerse vigilantes.

El rol decisivo de los personeros electorales

La candidata sostuvo que las cifras actuales no llegan a definir al ganador definitivo de esta contienda, pues solo se basan en una pequeña muestra estadística en comparación a los 90 mil actas que se tienen a nivel nacional. Por ello instó a su equipo a aumentar la vigilancia en las mesas de sufragio.

"Se necesita contar cada una de las actas, sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial y este se producirá después de que se contabilice el 100%", enfatizó.

Asimismo, la lideresa del partido naranja sostuvo que la transparencia del proceso depende únicamente del riguroso trabajo de los personeros de cada centro de votación. Según los resultados de Transparencia, la diferencia porcentual entre los candidatos es mínima, lo que obliga a esperar el cómputo final de la Oficina Nacional de Resultados Electorales (ONPE).

Llamado a la comunidad internacional y ciudadanía

A través de su mensaje, la candidata también se refirió a los organismos internacionales, donde solicitó que estas instituciones mantengan su observación activa durante todo el escrutinio para garantizar que los votos se realicen de manera transparentes y sin irregularidades.

"Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular, de ustedes depende que cada uno del voto de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado. Por último hago un llamado a comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta último momento", indicó.

El pedido de tranquilidad buscaría evitar situaciones de conflicto social mientras se vienen contabilizando las actas y en espera de que los resultados oficiales arrojen cifras concretas en las próximas horas, despejando la incertidumbre sobre quién asumirá el mando tras el gobierno de transición del presidente José María Balcázar.

La actuales Elecciones Generales se viene manteniendo en un empate técnico, dejando al país a la espera de los resultados oficiales del conteo de actas. La ciudadanía conserva la expectativa, mientras Keiko Fujimori y Roberto Sánchez refuerzan la vigilancia del voto a través de sus personeros para determinar quién será el próximo mandatario.