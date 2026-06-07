Roberto Sánchez tras conteo rápido: "Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La noche del 7 de junio estuvo marcada por la difusión del conteo rápido integral al 100% de Transparencia, elaborado por Ipsos Perú, donde los resultados mostraron un empate técnico, con Roberto Sánchez (JP) obteniendo 50.3% de votos válidos frente a 49.7% de Keiko Fujimori (FP), ambos con un margen de error de +/- 1.9.

Aunque no se trata de cifras oficiales, el resultado fue suficiente para que Sánchez saliera a celebrar con sus simpatizantes en el Centro de Lima.

El balconazo en San Martín

En un 'balconazo' desde la plaza San Martín, Sánchez apareció acompañado de su candidata a la primera vicepresidencia, Anahí Márquez Huanca, y con sombrero chotano en mano agradeció el respaldo ciudadano

"Este día de la Bandera Nacional empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno", expresó ante la multitud que se congregó para festejar.

El candidato subrayó que los resultados preliminares marcan una tendencia favorable para su candidatura y el proyecto político impulsado desde su partido para esta segunda vuelta.

"Hoy en el conteo rápido hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia. Pero como corresponde a un pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto, de la transparencia electoral, para cuando el procedimiento también se vea en el resultado electoral al cien por ciento", señaló.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Tras la difusión de los resultados del conteo rápido de Transparencia, Roberto Sánchez destacó lo que consideró una tendencia favorable para su candidatura. "Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo", manifestó.



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Defensa del voto

Sánchez invocó a sus personeros a mantenerse vigilantes durante el escrutinio oficial, recordando que la transparencia y el respeto al voto son esenciales para consolidar la democracia, en un llamado que busca mantener movilizada a su base política mientras la ONPE avanza con el conteo oficial.

El conteo rápido de Ipsos Perú para Transparencia se realizó sobre una muestra de 1,037 actas de mesas de sufragio, con cobertura nacional y en el extranjero, bajo un muestreo probabilístico y estratificado.

Con un nivel de confianza del 95%, la metodología ha demostrado históricamente diferencias menores a un punto porcentual respecto a los resultados oficiales. Sin embargo, Transparencia recordó que se trata de una herramienta estadística y que la definición final corresponde a la ONPE y al JNE.

El festejo de Sánchez en la plaza San Martín refleja la tensión y expectativa de una elección que podría definirse voto a voto. Aunque los resultados preliminares lo colocan adelante, el candidato insistió en que la verdadera batalla está en la defensa del sufragio y en esperar con serenidad el conteo oficial.