Roberto Sánchez hace llamado a sus personeros a no bajar la guardia tras empate técnico

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Roberto Sánchez ha convocado a sus personeros y dirigentes a nivel nacional para iniciar una vigilancia rigurosa en el conteo de votos luego de conocerse los resultados a boca de urna.

Cuidado de las actas

Según el congresista, estas elecciones tienen un margen tan estrecho que obligaría a todos los miembros de su partido a permanecer alerta. El aspirante presidencial explicó que la experiencia en procesos pasados demuestra la importancia de esperar el conteo oficial.

"Estamos frente a un empate estadístico, por ello pido a nuestros personeros y dirigentes en todo el país que se activen de inmediato para la defensa de nuestro voto en cada mesa durante el procesamiento oficial de todas las actas electorales", declaró.

Asimismo, sostiene que su campaña ha experimentado un crecimiento constante en regiones estratégicas del país y entre los votantes peruanos residentes en el exterior, por ello mantiene su confianza en obtener un resultado favorable al finalizar el conteo oficial.

La labor de los personeros, como explica el candidato, no es una tarea menor. Se trata de un trabajo de hormiga que comienza en cada mesa de sufragio. Cada acta es un documento que define el destino político del país y, por ende, su fiscalización es la mayor prioridad.

Antecedentes, confianza y el peso del voto

Al analizar los escenarios electorales previos, el político recordó que en los años 2016 y 2021, las encuestadoras situaban a otros candidatos como líderes indiscutibles. Sin embargo, los resultados finales fueron radicalmente distintos a lo pronosticado inicialmente durante los cierres de votación dominical.

Esta vigilancia electoral se intensificará en las próximas horas. Sánchez busca que cada voto emitido sea correctamente contabilizado por las autoridades competentes, asegurando así que la voluntad popular sea respetada conforme a los procedimientos establecidos por las instituciones encargadas de este proceso electoral nacional.

El crecimiento reportado en el norte, centro y sur del país demuestra que la propuesta ha calado hondo en la población. Ahora, el enfoque se traslada de los mítines a las mesas de conteo.

La cúpula de su Juntos por el Perú mantiene la expectativa sobre los reportes oficiales. La labor de los personeros se convierte en el pilar fundamental para garantizar la transparencia del proceso en un momento político tan decisivo para el futuro de todo el territorio nacional.

El partido hace un llamado a la calma pero con la mirada puesta en cada detalle del acta. Estas elecciones se definirán en el conteo final, donde cada acta cuenta para la legitimidad del nuevo gobierno.