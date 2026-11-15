Papa León XIV en Perú: el sumo pontífice entregó sudario al Señor de los Temblores en Cusco

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

Uno de los momentos más significativos de la visita del papa León XIV a Cusco fue la entrega de un sudario a la imagen del Señor de los Temblores, conocido cariñosamente como el Taytacha y considerado patrono de la Ciudad Imperial.

El sumo pontífice realizó este obsequio durante una ceremonia desarrollada en el palco instalado en la Plaza de Armas, frente a la venerada imagen, en un gesto que definió como "la caricia del papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana".

La entrega del objeto religioso estuvo acompañada de un mensaje dirigido a los fieles cusqueños, en el que León XIV destacó la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles.

Asimismo, recordó la historia del Taytacha y su profundo significado para los habitantes de esta región, quienes lo consideran un refugio espiritual ante las adversidades.

Durante su intervención, el papa también expresó su cercanía con las personas que atraviesan enfermedades y situaciones de sufrimiento.

"La enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona, ¡qué gran mentira! A la luz del Evangelio, la enfermedad, vivida con fe y unida al misterio de la pasión de Cristo, es un camino para crecer en su amor", manifestó.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Desde la Plaza Mayor de Cusco, el papa León XIV compartió un mensaje sobre la enfermedad y el sufrimiento, señalando que, cuando se viven desde la fe y unidos a la pasión de Cristo, pueden convertirse en un camino para crecer en su amor. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 15, 2026

¿Qué es un sudario y qué significado tiene para la Iglesia católica?

Un sudario es una tela utilizada tradicionalmente para cubrir el rostro o el cuerpo de una persona fallecida, especialmente durante los rituales funerarios. Dentro de la tradición cristiana, este elemento tiene una importante connotación religiosa porque está relacionado con la sepultura de Jesucristo.

Uno de los referentes más conocidos es el Santo Sudario, también llamado Sábana Santa de Turín, una tela que, según la tradición, habría envuelto el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Su significado está vinculado a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, por lo que representa un símbolo de fe, esperanza y reflexión sobre la vida eterna.

En ese contexto, la entrega realizada por León XIV al Señor de los Temblores constituye un gesto religioso de especial significado para la comunidad cusqueña, al incorporar un elemento asociado a la tradición cristiana en el homenaje a una de sus imágenes más veneradas.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Un gesto de fe y devoción. El papa León XIV entregó un sudario al Señor de los Temblores, patrono jurado de Cusco, como parte de su visita a la Ciudad Imperial. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 15, 2026

Papa León XIV recordó la historia del Señor de los Temblores

En su discurso, el pontífice evocó la tradición que vincula al Taytacha con el terremoto ocurrido en Cusco en 1650. Según la memoria religiosa de la ciudad, la imagen salió en procesión durante aquel desastre natural y, después de su recorrido por las calles, cesaron las réplicas que mantenían atemorizada a la población.

"Desde entonces, el pueblo cusqueño y todo el Perú saben que en el Taytacha tienen un refugio seguro ante cualquier tempestad, un ancla inamovible en medio de los temblores de la historia", expresó el santo padre.

Además, recordó al fallecido arzobispo Richard Alarcón Urrutia, quien murió a los 74 años tras una larga enfermedad, y saludó al nuevo obispo, Lisardo Estrada. También exhortó a los sacerdotes y consagrados a entregar su vida por Cristo y trabajar por las vocaciones religiosas.

La entrega del sudario al Señor de los Temblores se convirtió en uno de los gestos centrales de la visita de León XIV a Cusco. Con este obsequio, el pontífice expresó su cercanía con una ciudad cuya identidad religiosa está profundamente ligada a la devoción al Taytacha y transmitió un mensaje de fe, consuelo y esperanza.