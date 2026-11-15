Papa León XIV realiza el rezo del Ángelus desde la Plaza Mayor de Cusco

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En medio de muestras de fe y devoción, el papa León XIV dirigió el rezo del Ángelus desde la Plaza Mayor de Cusco, donde cientos de fieles se congregaron para acompañarlo durante su visita a la Ciudad Imperial. El encuentro estuvo marcado por un mensaje de reflexión y un emotivo gesto hacia una de las imágenes religiosas más representativas de la región.

Papa León XIV realiza rezo del Ángelus en Cusco

Durante la ceremonia en Cusco, el Santo Padre invitó a los presentes a encomendarse a la Virgen María y a mantener la confianza en Dios, destacando la importancia de agradecer por las bendiciones recibidas y no tener miedo de compartir la gracia de la fe.

"Ahora nos dirigimos con confianza filial a la Virgen María. De ella aprendemos a no tener miedo, a no enterrar la gracia que hemos recibido", expresó el pontífice antes de iniciar la tradicional oración del Ángelus.

Asimismo, señaló que la plegaria estaría dedicada de manera especial a la salud de las personas enfermas y a la santidad de los sacerdotes y consagrados. En ese sentido, pidió la protección divina para los ciudadanos de Cusco y sus familias.

"Con el corazón lleno de gratitud elevamos la oración del Ángelus, encomendando de manera especial la salud de los enfermos y la santidad de los sacerdotes y consagrados. Que Dios los bendiga y que el Señor de los Temblores guarde siempre sus vidas en la paz", manifestó.

Entrega sudario al Señor de los Temblores en Cusco

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el gesto de fe que tuvo el papa León XIV al entregar un sudario al Señor de los Temblores, patrono de Cusco y una de las principales figuras de devoción religiosa de la región.

Este acto generó emoción entre los asistentes, quienes acompañaron el encuentro con ovaciones y aplausos. La entrega del sudario representó una muestra de cercanía del Santo Padre con las tradiciones religiosas y la profunda fe del pueblo cusqueño.

Tras culminar su encuentro con los fieles en la Plaza Mayor, el pontífice se despidió de los ciudadanos que llegaron para recibirlo y participar en las actividades programadas como parte de su visita apostólica al Perú.

Finalmente, el papa León XIV se dirigió al aeropuerto de Cusco para abordar el avión que lo trasladará a Pucallpa, donde continuará con su agenda pastoral en territorio peruano. De esta manera, culminó sus actividades en la Ciudad Imperial, donde compartió momentos de oración y reflexión con cientos de fieles.