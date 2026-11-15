Mar de fe en Sacsayhuamán: cerca de 100 mil fieles participaron en el encuentro con el papa León XIV

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cerca de 100 mil personas participaron este domingo 15 de noviembre en el encuentro del papa León XIV con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, en Cusco. El evento formó parte del itinerario en la región imperial. La cifra fue difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Multitud en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán

El encuentro se realizó en la explanada del complejo arqueológico, ubicado a 3,701 metros de altitud. Bajo una lluvia intermitente, León XIV se reunió con 100 mil fieles y representantes de la religiosidad popular, quienes esperaron su llegada durante la jornada.

Durante su intervención, el pontífice se refirió a una época "marcada por divisiones, heridas y desconfianza". También destacó el valor de las procesiones, las peregrinaciones y las celebraciones patronales como espacios que pueden reunir a comunidades y familias con diferencias.

Medio millón de personas en las calles

Además de los asistentes en Sacsayhuamán, unas 500 mil personas esperaron al Papa a lo largo de las calles de Cusco para darle la bienvenida a la ciudad. La cifra también fue difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La masiva presencia de fieles se registró durante el recorrido del pontífice por el Cusco, antes de su encuentro en el complejo arqueológico. La visita generó una gran expectativa entre la población, que se congregó en distintos puntos de la ciudad para ver al Papa.

Ángelus frente a la Catedral

Tras concluir el encuentro en Saqsaywaman, León XIV se trasladó a la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, donde rezó el Ángelus. En ese espacio, saludó al Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha, y le entregó un sudario confeccionado en el Vaticano.

En su mensaje, el Papa defendió el valor de los enfermos y los ancianos frente a lo que llamó la "cultura del descarte y la productividad material". Sus palabras se dirigieron a pacientes, adultos mayores, sacerdotes y consagrados reunidos en la plaza.

La jornada en Cusco evidenció la gran acogida del papa León XIV en la ciudad. Mientras cerca de 100 mil personas participaron en Saqsaywaman, unas 500 mil esperaron su paso por las calles, en una de las jornadas centrales de su visita apostólica por el Perú.