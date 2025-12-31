Tragedia en Cusco: José Jerí supervisa atención a heridos por accidente ferroviario

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Cusco

El presidente José Jerí Oré, junto al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, y los titulares del MINCETUR y MTC, Teresa Mera y Aldo Prieto, llegó esta madrugada al Cusco para supervisar y reforzar el despliegue de atención en favor de los heridos y turistas varados, tras el accidente ferroviario ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu.

Como se recuerda, la tragedia ocurrida la tarde de ayer, martes 30 de diciembre, en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, ha dejado oficialmente 107 heridos, en su mayoría con traumatismos múltiples y contusiones, según el reporte oficial del Gobierno Regional (GORE) Cusco.

(Noticia en desarrollo...)