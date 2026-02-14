SIN AGUA el domingo 15 de febrero: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte del servicio?

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tiene un nuevo corte programado del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana para este domingo 15 de febrero. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida.

¿Por qué será el corte de agua el domingo?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal Sedapal reportó que la interrupción temporal del agua potable en algunos puntos de la capital se deberá a los trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios que se ejecutarán este domingo como parte de las acciones necesarias para seguir mejorando la infraestructura de almacenamiento y garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro.

En ese sentido, exhortó a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares este 15 de febrero.

En caso el servicio de agua potable no se vea restablecido en el horario indicado, aconseja que se comuniquen al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Distritos afectados el 15 de febrero

La Molina (todo el distrito).

(todo el distrito). Santa Anita: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. San Luis/San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Hora del corte: Desde las 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Baja presión de agua.

Es así como Sedapal, a través de sus redes sociales, reportó que diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte de su plan de mantenimiento, este domingo 15 de febrero.