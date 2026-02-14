Familia exige justicia por crimen y violencia: Sospechoso sigue no habido tras presunto feminicidio

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presunto Feminicidio de Aurelia Cahuapaza Roque (40) ha generado indignación en el distrito de Gregorio Albarracín. Su hijo, José Fernando, denunció públicamente que hasta el momento no hay orden de captura contra el principal sospechoso y que la familia sigue esperando Justicia frente a un historial de Violencia que, según afirma, ya era conocido.

Hallazgo en Promuvi La Unión

El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en su vivienda del sector Promuvi La Unión. Fue su hija quien, tras varios días sin respuesta, ingresó al inmueble con apoyo de vecinos y la Policía.

"Mi hermana la encontró el jueves en la noche. Ya había un olor muy fuerte", relató José Fernando en entrevista con Exitosa Tacna.

La víctima convivía desde hacía aproximadamente seis meses con Rolando Bautista Prado, hoy no habido. Según el hijo, el hombre habría desconectado las cámaras de seguridad instaladas en la sala y exteriores de la vivienda.

"Yo instalé las cámaras. El asesino de mi mamá las desconectó y se la llevó a un ángulo sin registro", afirmó. Además, denunció que el sospechoso habría sustraído memorias, pertenencias y dos celulares de la víctima, uno de los cuales —según indicó— permanece activo.

José Fernando aseguró que el último contacto con su madre fue el domingo a las 9 de la noche. "El lunes ya no me respondía. Tampoco contestaba su pareja. Ahí empecé a preocuparme", contó.

Antecedentes de Violencia

La familia reveló que la víctima habría sufrido agresiones previas. "Mi mamá me contó en enero que él la insultaba y la amenazaba. Incluso la había ahorcado en una primera cita, pero le pidió que no me dijera", relató entre lágrimas.

Según información policial mencionada en la entrevista, Bautista tendría antecedentes por robo, violencia familiar y abuso.

"Yo sé que él es culpable porque fue la última persona que estuvo con ella", sostuvo el joven.

El hijo cuestionó la falta de comunicación por parte de las autoridades. También indicó que recién declarará formalmente y que aún no cuentan con abogado.

Consultada sobre el procedimiento, la presidenta de Derechos Humanos del sur, Yolanda Gómez, explicó que el Ministerio Público debe asegurar la escena, recabar pruebas y ordenar diligencias inmediatas.

"Si hay antecedentes de violencia familiar, la pena puede ser máxima, incluso cadena perpetua", precisó.

José Fernando hizo un llamado directo: "Lo único que pido es que encuentren a la persona que asesinó a mi mamá. Quiero Justicia. A mi mamá me la mataron".

Mientras el sospechoso continúa no habido, la familia insiste en que el caso sea tratado como un presunto Feminicidio, que se investiguen los antecedentes de Violencia y que las autoridades actúen con celeridad para alcanzar la tan esperada Justicia.