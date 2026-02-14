María Becerra confiesa qué la motivó a cantar con Corazón Serrano por su aniversario 33

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una entrevista, María Becerra confesó qué la motivó a cantar en el aniversario 33 de Corazón Serrano, una invitación que llegó de manera inesperada y que terminó convirtiéndose en una de las colaboraciones más comentadas de la cumbia peruana en este 2026.

¿Por qué cantó María Becerra con Corazón Serrano?

La historia comenzó lejos de los escenarios. Según contó María Becerra, fue el propio equipo de Corazón Serrano el que tomó la iniciativa para contactarla y proponerle una colaboración especial por su aniversario número 33.

La cantante argentina reveló que todo se dio gracias a un correo que llegó directamente al equipo que la acompaña.

"Le mandaron un gmail a mi manager diciéndole: 'somos una agrupación de Perú, nos encantaría que María venga a cantar con nosotros, queremos sacar una versión de cumbia de Siete vidas'", contó la artista durante su participación en el pódcast La Manada.

Tras recibir el mensaje, la cantante decidió investigar quiénes eran y qué tipo de música hacían. Y fue ahí donde ocurrió el verdadero flechazo. "Cuando vi el mensaje los busqué y me encantó. Me quedé enamorada de lo que hacían y acepté de una", confesó.

Además, detalló que el contacto se produjo aproximadamente tres meses antes del concierto, tiempo en el que pudo conocer la trayectoria y el estilo de la agrupación piurana.

María Becerra en el aniversario de Corazón Serrano

La participación de María Becerra en el concierto por los 33 años de Corazón Serrano no pasó desapercibida. Sobre el escenario, la cantante argentina protagonizó varios momentos que rápidamente se volvieron virales.

Uno de los más comentados fue cuando interpretó el tema 'Adiós' junto a Susana Alvarado. Además, también cantó un tema inédito junto a Briela Cirilo y participó en el 'Mix Poco Yo' con Cielo Fernández, integrantes del reconocido grupo de cumbia.

María Becerra enamorada de la comida peruana

Más allá de la música, María Becerra también se dio tiempo para hablar de otro tema que la dejó encantada durante su estadía en Lima: la gastronomía peruana.

A través de su sección en redes llamada 'María la comilona', la cantante contó que se animó a probar platos tradicionales como el rocoto relleno y la papa rellena.

"Es espectacular. La verdad tengo que decir que quedé un poco descompuesta porque acá les gusta el picantito. Sí soy de picante, pero no tanto", confesó entre risas.

Así, durante su paso por el país, María Becerra reveló que una simple invitación y la profunda admiración que siente por Corazón Serrano fueron decisivas para aceptar cantar en su aniversario 33.