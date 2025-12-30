Tragedia en Cusco: Ministerio de Justicia ofrece defensa pública gratuita a deudos de fallecido en choque de trenes

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MInjusdh) informó que ofrecerá defensa pública gratuita a la familia de Roberto Cárdenas, víctima mortal del choque frontal entre dos trenes en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, en la región Cusco.

Minjusdh ofrece defensa pública a familiares de fallecido

Luego de suscitarse un accidente ferroviario entre unidades de las empresas Inca Rail y Peru Rail que ha dejado decenas de heridos y dos fallecidos, la cartera de Estado liderada por Walter Martínez, recurrió a sus redes sociales para extender sus condolencias a la familia de la víctima mortal Roberto Cárdenas, quien se desempeñaba como maquinista de la empresa Inca Rail.

"Al tomar conocimiento de este lamentable hecho, el MINJUSDH pone a disposición de los familiares de la víctima y de las personas heridas el servicio de la defensa pública, a fin de brindarles asistencia y patrocinio legal gratuitos, garantizando el acceso a la justicia", se lee en una publicación de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Inca Rail se pronuncia tras accidente ferroviario

La empresa Inca Rail emitió un comunicado mediante sus redes sociales en el que se pronuncia tras el accidente ferroviario en el que uno de sus trenes resultó afectado y un trabajador lastimosamente perdió la vida.

En primer lugar, lamentaron el deceso de uno de sus colaboradores y señaló que ya han tomado contacto con sus familiares a quienes extendieron condolencias, así como brindarles "todo el apoyo requerido en este momento".

Comunicado de la empresa Inca Rail tras accidente ferroviario

"El accidente también ha ocasionado heridos entre nuestros pasajeros. Gracias al valioso apoyo de la Policía Nacional, los Bomberos y el Serenazgo de la Municipalidad de Machu Picchu y Ollantaytambo, en coordinación con los equipos de Inca Rail, los pasajeros fueron oportuna y debidamente evacuados y reciben atención médica dispuesta por nuestra empresa", se lee en la misiva pública.

Inca Rail verifica atención de afectados

Además, la entidad puntualizó que se encuentran verificando que los afectados estén "debidamenten atendidos y en comunicación constante con sus familiares para su tranquilidad".

De igual forma, Inca Rail refirió que están prestando la colaboración necesaria a las autoridades que se encuentran encargadas de la investigación y prestos a proveer cualquier requerimiento. "Asimismo por disposición regulatoria, el servicio de transporte ferroviario ha sido suspendido temporalmente", acotó.

Es así como, tras el choque frontal entre dos trenes en la vía a Machu Picchu, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que ofrecerá defensa pública a los deudos del fallecido Roberto Cárdenas, maquinista de Inca Rail.