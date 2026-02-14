¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Tipo de cambio este sábado, 14 de febrero

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Pensando en comprar o cambiar dólares en este 'Día de San Valentín en Perú? Conoce primero cuál es el precio de esa moneda extranjera en nuestro país y cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este sábado 14 de febrero.

¿Bajó el precio del dólar este sábado?

Este 14 de febrero, muchas parejas saldrán a disfrutar de su amor por 'San Valentín'. Algunos optarán por ir a un restaurante, comprar detalles, regalos, mientras que otros elegirán viajar al extranjero. Sin embargo, quienes piensen utilizar dólares para su aventura deben preguntarse si es el mejor momento para hacerlo.

Pues bien, recordemos que el tipo de cambio es una variable económica crucial, especialmente cuando se planifican viajes internacionales. Además, recordemos que el precio del dólar tiene una gran importancia en la economía global.

El poder identificar el mejor momento para realizar inversiones, compras o negocios con esa moneda estadounidense en nuestro país te permitirá anticiparte a sus fluctuaciones y gestionar mejor tus deudas u operaciones comerciales. Una entidad del Etado que te ayuda a conocer de forma diaria el valor de esa divisa en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que puedes revisar en el siguiente LINK.

SÁBADO, 14 DE FEBRERO ¿Precio del dólar BAJÓ HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este viernes, 13 de febrero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.348 S/ 3.358

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), te permite saber el tipo de cambio del dólar diariamente para calcular el impuesto a la renta y pago de otros temas de aduana.

Los valores revelados líneas más arriba reflejan una leve variación a la baja respecto a la compra del día de ayer, 13 de febrero donde el precio era de S/3.351, mientras que la venta se mantiene estable S/3.358, según Sunat.

Tipo de cambio dólar paralelo

Otros datos a tomar en cuenta es el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente para hoy, sábado 14 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.360. Estos valores reflejan una baja del dólar paralelo también conocido como 'Ocoña' o de la calle, pues bien, ayer viernes, el precio de la compra era de S/ 3.345 y la venta a S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy, 14 de febrero.

Así cerró el dólar ayer, 13 de febrero

El precio del dólar en el país cerró ayer, 13 de febrero en 3,3520, (con una apertura de 3,3550), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3522, con un máximo de 3,3540 y un mínimo de 3,3510, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Recuerda que estos precios varían conforme pasan las horas por distintos factores, entre ellos:

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

Así cerró el tipo de cambio interbancario ayer.

En resumen, este 14 de febrero, más allá de los obsequios y celebraciones, el tipo de cambio del dólar se convierte en una pieza clave para aquellos que desean disfrutar de una escapada internacional. Conocer el precio de esa divisa en Perú te permitirá tomar decisiones más estratégicas y evitar pérdidas este sábado.