Fiscalía realiza diligencias urgentes tras suscitarse colisión entre dos trenes en vía hacia Machu Picchu

Tras haberse registrado un choque frontal entre dos trenes de las empresas Inca Rail y Peru Rail esta tarde, la Fiscalía informó que ya realiza diligencias urgentes.

Fiscalía da inicio a diligencias urgentes

Frente a este accidente ferroviario registrado a la altura del kilómetro 94 de la línea férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, el Ministerio Público informó que hasta el lugar del siniestro llegó la fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu.

Allí, dispuso la identificación de los turistas heridos y su traslado a un centro de salud de Ollantaytambo. Adicionalmente, la información sobre la cantidad de pasajeros a las empresas propietarias de los trenes.

De igual manera, se determinó el levantamiento del cadáver de la víctima mortal de este impacto identificado como Roberto Cárdenas, entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

GORE Cusco implementa corredor turístico de emergencia

El Gobierno Regional del Cusco emitió un comunicado en el que indica que se ha implementado el corredor turístico de emergencia frente a la colisión entre dos trenes entre sí.

Así a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR), en el marco de la Red Regional de Protección al Turista de Cusco y frente a este accidente, señaló que se dispuso esta medida que abarca Piscacucho-Ollantaytambo-Cusco a fin de que se pueda realizar un traslado oportuno a las personas heridas.

Además, en la misiva sostiene que se coordinó la participación de hasta 20 ambulancias del sector público y privado para una atención inmediata ubicadas en Piscacucho y en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

"El Gobernador Regional del Cusco y el Gerente Regional de GERCETUR se trasladaron de manera inmediata al lugar del accidente, a fin de continuar con las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los visitantes", se lee en dicho pronunciamiento público.

También, indica que de ser necesario el traslado por vía aérea hacia Lima, se ha dispuesto el desplazamiento de una ambulancia y de personal de la GERCETUR al aeropuerto, ello en coordinación con la presidenta de la Red Nacional de Protección al Turista. De otro lado, refirió que se continúa con las coordinaciones respectivas con FETRANSA, Inca Rayl y Peru Rail.

