Temblor remece PERÚ HOY, 14 de febrero: Magnitud y epicentro del sismo sentido este sábado

Un movimiento telúrico se sintió en la mañana de este sábado, 14 de febrero, en la capital del país y ha tomado a varias personas desprevenidas. Descubre el lugar, hora e intensidad exacta que tuvo este fenómeno, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude Lima este sábado

Mientras varias personas se encontraban buscando el regalo perfecto para 'San Valentín', también conocido como 'Día del amor y la amistad', cuando de pronto se vieron sorprendidos por una reciente actividad sísmica este sábado. Pues bien, de acuerdo al más reciente boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.2.

Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional informó que se registró a 58 kilómetros al sur de Huacho, Huaura, en Lima, pero pudo sentirse en otros puntos debido a la intensidad nivel III en la escala de Mercalli Modificada.

También se detalló que este sismo tuvo una profundidad de 44 kilómetros con una latitud de -11.61 y longitud de -77.75 grados. Hasta el momento las autoridades no reportan daños o víctimas por el temblor registrado en la capital.

REPORTE SÍSMICO

Fecha y Hora Local: 14/02/2026 09:15:29

Magnitud: 4.2

Profundidad: 44km

Latitud: -11.61

Longitud: -77.75

Intensidad: III Huacho

Referencia: 58 km al S de Huacho, Huaura - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 14, 2026

Sismo en Lima: ¿Dónde fue el epicentro?

Como se recuerda, Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, como el último que sacudió el país en la mañana de este sábado. En ese marco, también es relevante conocer dónde fue el epicentro.

Pues bien, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, se indicó que el movimiento de magnitud 4.2 tuvo como punto exacto el mar.

Epicentro del sismo de magnitud 4.2 en Lima se registró en el mar.

¿Qué debe incluir tu mochila de emergencia?

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

