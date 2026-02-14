Isabella Ladera revela la primera reacción de Hugo García al saber que sería padre

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de anunciar su embarazo este 13 de febrero, Isabella Ladera reveló la primera reacción de Hugo García al saber que sería padre, una escena cargada de emoción que ocurrió en total privacidad y que hoy se convierte en uno de los episodios más comentados de la farándula peruana.

El día en que Isabella le dio la noticia a Hugo

La historia se conoció después de que Isabella Ladera y Hugo García confirmaran públicamente que están esperando a su primer hijo juntos. La pareja, que oficializó su relación en octubre de 2025, decidió compartir la noticia cuando se sintieron preparados.

En entrevista para la revista ¡Hola!, la influencer venezolana relató con detalle cómo fue el preciso instante en que decidió contarle a Hugo García que se convertiría en papá.

"Estábamos en un parque. Yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más. Y llega un momento en que ya, se lo digo'", declaró.

La escena, según contó, fue completamente espontánea y lejos de cámaras o testigos. Isabella Ladera explicó que el embarazo era algo que ambos habían esperado y que, por eso, el momento se volvió aún más especial para los dos.

Uno de los fragmentos que más impactó de su testimonio fue cuando describió cómo reaccionó Hugo García al enterarse de que sería padre por primera vez. "El niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'", recordó la modelo.

Luego, relató el momento más emotivo de la conversación. "Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato", manifestó.

Isabella Ladera revela malestares del embarazo

En otro momento de la misma entrevista, Isabella Ladera habló sin filtros sobre cómo viene atravesando su embarazo, revelando que esta etapa ha sido mucho más exigente que la primera vez.

"Nunca había sufrido tanto de dolores de cabeza, unas náuseas que me dejan mal. He estado durmiendo demasiado", relató.

La influencer también se refirió al impacto emocional que ha tenido el proceso en su cuerpo y en su estado de ánimo. "Emocionalmente, me ha dado duro en el sentido de que me ha cambiado muchísimo el cuerpo", agregó.

Pese a los malestares y los cambios físicos, la modelo dejó en claro que vive este momento con enorme ilusión y acompañada por Hugo, quien se ha convertido en un soporte clave durante esta etapa.

Así, en medio de la confirmación de su embarazo, Isabella Ladera reveló la primera reacción de Hugo García al saber que sería padre, un episodio marcado por lágrimas.