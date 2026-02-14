ENFEN actualiza estado de El Niño Costero: Activa 'alerta' por inicio de fenómeno a partir de marzo

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) actualizó el estado de El Niño Costero, pasando a 'activo'. Según precisaron, este iniciaría a partir de marzo, continuando hasta el mes de noviembre del presente año.

Emiten comunicado en sus redes sociales

Mediante su cuenta oficial de 'X', ante Twitter, el organismo técnico-científico oficial realizó la publicación del Comunicado Oficial N.° 03-2026, en el cual se brindan especificaciones sobre el tema. Al respecto, precisaron que se puede alcanzar hasta una magnitud moderada en julio.

"ENFEN dispone la activación del Estado de "Alerta de El Niño Costero", debido a que considera que el desarrollo de El Niño Costero se iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre del presente año. Asimismo, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio", se lee en el comunicado publicado el último viernes 13 de febrero.

De acuerdo a su notificación, la condición neutra es más probable que persista hasta mayo del presente año, ello en el Pacífico central. Además, señalaron que existe una alta probabilidad en que el desarrollo de El Niño se presente en junio en la región Niño 3.4, esto con una magnitud débil.

📣 #ENFEN activa el estado de "alerta de El Niño Costero", debido a que iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre. Se prevé que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio. pic.twitter.com/uWYfW5zrFn — ENFEN (@enfenperu) February 14, 2026

No descartan presencia de lluvias

Cabe mencionar que, entre el periodo febrero - abril 2026, se anuncian precipitaciones entre normal a sobre lo normal en la costa norte en promedio. Ante ello, no se descartan ocurrencias de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante marzo y abril. Asimismo, se podrían presentar temperaturas del aire por encima de los rangos normales en la costa norte.

"En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé que predominen caudales sobre lo normal en la vertiente del Pacífico sin descartar eventos de crecidas repentinas", detallaron.

En otro momento, se refirieron a un sector que se ve seriamente afectado ante la presencia de este fenómeno. Sobre los recursos pesqueros, esperan que, para las próximas semanas, los indicadores reproductivos de la anchoveta aún presenten aumento de sus procesos de maduración gonadal y desove. Además, indicaron se espera que continúe la disponibilidad de bonito y perico en la costa peruana.

De esta manera, desde el ENFEN se hizo un llamado hacia las autoridades del Estado para que adopten medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción de riesgos de desastres ante la inminente llegada del El Niño Costero, el cual se presentará desde marzo del 2026.