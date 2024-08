Administrador de Alianza no se guardó nada y le respondió con todo a Richard Acuña por caso Paolo Guerrero

26/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El caso de Paolo Guerrero ha generado polémica en los últimos días luego que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF decida disolver su contrato con César Vallejo. Esto generó que el propio Richard Acuña, mandamás del club trujillano, exprese su molestia de forma pública y apunte sus balas contra Alianza Lima.

El directivo de la institución poeta acusó a los blanquiazules de realizar malas prácticas para poder fichar jugadores y recordó los casos de Erick Noriega, Marcos Huamán y Christian Neira. Además, aseguró que los íntimos estuvieron detrás todo este tiempo en la disputa legal del 'Depredador' para finalizar el vinculo que firmó a inicio de temporada.

"Los últimos precedentes que se han dado han sido con una institución como Alianza Lima. Han sacado a tres jugadores de esa manera... La única manera de sacar adelante al país es respetando la legislación y, sobre todo, los contratos", indicó días atrás a los medios.

Salió a responderle

Como era de esperarse, estas palabras no cayeron nada bien en la interna de Alianza Lima por lo que su administrador salió al frente para responder a dichas declaraciones. Rafael Medina aseguró que luego de escuchar estas palabras, llamó a Richard Acuña para explicarle que el club blanquiazul no acostumbra a realizar las prácticas señaladas y solo negocia con jugadores que no tienen contrato con otras instituciones.

Además, el mandamás victoriano dejó en claro que el posible fichaje de Paolo Guerrero es un tema en el que no tiene nada que ver y que el comando técnico será el encargado de resolverlo.

"Escuché sus declaraciones y luego lo llamé para explicarle y decirle con claridad que en Alianza Lima no tenemos esas prácticas. Realmente ese es un tema que lo verá el cuerpo técnico y la gerencia deportiva del club. Lo que sí tenemos claro es que no tenemos ninguna intención de tener a un jugador que tenga contrato vigente con otra institución", inició.

"Estoy ajeno a lo que pueda hacer el jugador con Vallejo, yo solo pienso en Alianza Lima y ver lo mejor para el club. Me gustaba Van Basten y otros jugadores, nosotros acá estamos para hacer lo mejor posible para que Alianza Lima siempre esté adelante", añadió para 'Fútbol en América'.

De esta manera, Rafael Medina, actual administrador de Alianza Lima, no se guardó nada y salió a responderle a Richard Acuña luego que este acusara a la institución íntima de realizar malas prácticas para generar la salida de Paolo Guerrero de César Vallejo para luego poder ficharlo.