Liberman arremete contra Fossati y asegura que Paolo no debe volver a ser convocado: "No tiene que tener miedo"

Quedan pocos días para que la Selección Peruana reciba a Colombia en Lima y visite a Ecuador en Quito en lo que será el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al 2026. Por ello, el pasado domingo, Jorge Fossati anunció la lista de 30 convocados la cual ha generado todo tipo de opinión en el aficionado nacional.

Una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Paolo Guerrero. El delantero de 40 años no fue considerado por el técnico uruguayo, ya que atraviesa una inactividad de varias semanas luego de pedir su salida de la César Vallejo. A propósito del 'Depredador', Martin Liberman se pronunció acerca de su no presencia en el combinado patrio y aprovechó en dejarle un mensaje el 'Nono'.

El polémico periodista argentino opinó largamente de la Selección Peruana asegurando que ´Paolo no debería volver a ser llamado luego de su pobre participación en la reciente Copa América. Asimismo, el 'Colorado' dio a entender que la presencia del atacante podría tapar la aparición de nuevos valores como Bryan Reyna o Franco Zanellato.

"Aparentemente, Fossati ya no va a tener en cuenta a Cueva y a Guerrero. Lo de Guerrero es lógico, por edad. Ya no puede jugar más en la selección, su prestación en la Copa América fue muy floja. Él fue un extraordinario futbolista, un estupendo delantero, un gran jugador, que sigue siendo, pero tal vez ya no está para la selección. Va a seguir tapando jugadores, a los chicos que vienen emergiendo. No tienen las mismas características, pero los Zanelatto, los Reyna. Ya vimos como está Perú con los de ahora, y si estos no funcionan, hay que buscar otros", indicó a 'El Futbolero Perú'.