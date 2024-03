¡Polémica! Ricardo Gareca criticado en Chile por su nueva lista de convocados: ¿Qué pasó?

Ricardo Gareca fue cuestionado y criticado en Chile, por los drásticos cambios que incluyó en su primera lista de convocados en 'La Roja'. 'El Tigre' tuvo que dar explicaciones por algunas ausencias importantes y regresos polémicos.

Y es que los primeros encuentros de Gareca al mando del combinado nacional chileno serán contra dos importantes selecciones, como Albania y la subcampeona del mundo, Francia.

Sorprendentemente, el técnico argentino llamó a históricos como Claudio Bravo, Mauricio Isla o Eduardo Vargas, excluyendo a Ben Brereton y Arturo Vidal.

Durante la conferencia de prensa que brindó para hacer pública su convocatoria, explicó por qué llamó al experimentado portero Claudio Bravo, a pesar de que no ha tenido continuidad en el Real Betis.

Sin embargo, la ausencia que más cuestionamientos generó en su lista fue la del atacante Ben Brereton, el cual no fue llamado por un insólito motivo. Según Gareca, "debe aprender español" para ser convocado.

"Me gustaría sí que Ben aprenda español, creo que es importante. Ha estado convocado hace dos años y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar en español. ¿Es un impedimento que no hable español? No. Pero me gustaría, porque lo considero fundamental para la comunicación dentro del campo de juego y fuera del campo de juego", señaló.