Argentinos Juniors dio a conocer parte médico de Luciano Sánchez: ¿Cuánto tiempo estará de baja?

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentinos Juniors oficializó el parte médico de Luciano Sánchez, quien recientemente sufrió una escalofriante lesión en un partido por la Copa Libertadores. El club que vio nacer a Diego Maradona compartió el estado del jugador de 29 años, a través de sus redes sociales.

Registrada la lesión en la transmisión televisiva, decenas de personalidades desearon los mejores deseos al lateral derecho. De igual manera, especialistas del ámbito deportivo proyectaron el tiempo de recuperación del gaucho.

¿Cuánto tiempo estará de baja?

En primer lugar, el 'Semillero' apuntó que Sánchez posee un cuadro de luxación de la rodilla izquierda. Frente a ello, el secretario general de 'Argentinos' y médico de profesión, Alejandro Roncoroni, dijo que la recuperación del futbolista oscila de 10 a 12 meses.

En ese sentido, confesó que en sus 23 años de profesión nunca vio una situación similar y un amigo suyo que trabaja en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) tiene una postura similar.

"En 23 años cómo médico nunca vi una lesión así, Villani (doctor de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están los meniscos (...) La recuperación es de entre 10 y 12 meses", contó a D Sports.

Por otro lado, el galeno mencionó que Sánchez tendrá que pasar por dos etapas quirúrgicas a fin de que se recupere satisfactoriamente. Además, destacó la entereza de Luciano, ya que calmó a su novia y quienes lo rodeaban cuando fue inmovilizado.

Finalmente, indicó que no podría culpar a Marcelo por lo ocurrido ayer en la 'Paternal'. "No me surge ni me sale hacerlo cargo. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido".

Nuevos detalles

En la última actualización, el equipo que formó al campeón del mundo, Alexis Mac Allister, contó que el marcador derecho ya fue dado de alta del Sanatorio Finochietto y tiene programada su operación dentro de tres semanas. Asimismo, agradeció los mensajes que viene recibiendo su jugador tras el lamentable suceso.

El sentido mensaje de Marcelo

A través de sus redes sociales, el ex-Real Madrid compartió su pena por ocasionar indirectamente un importante daño a un compañero de profesión.

"Hoy he tenido que experimentar un momento muy difícil dentro del campo. Herí accidentalmente a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!", escribió en Twitter.

