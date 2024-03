¡Histórico! Paolo Guerrero se reencontró con el gol: Así fue el tierno abrazo que le dio Gianluca Lapadula

Paolo Guerrero selló el triunfo de Perú sobre República Dominicana al anotar el cuarto gol de penal. La emoción fue tanta que Gianluca Lapadula no dudó en darle un enorme abrazo al 'Depredador'.

El Perú vs. República Dominicana estaba a tan solo unos minutos de terminar; sin embargo, una última falta cometida contra José Rivera 'El Tunche' hizo que el árbitro cobrara un penal a favor de nuestro país.

Inmediatamente, el elegido para patear fue Paolo Guerrero, quien con toda su experiencia marcó el cuarto gol para alegría de todos los hinchas que asistieron al estado Monumental de Ate.

En medio de toda la emoción por el gol, Lapadula corrió inmediatamente detrás del 'Depredador' para darle un efusivo abrazo que fue registrado por las cámaras de televisión.

Inmediatamente, la tierna imagen se volvió viral en todas las redes sociales, por lo que muchos hinchas no dudaron en resaltar el gran compañerismo del 'Bambino de los Andes'.

Con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero, la Selección Peruana venció 4-1 a República Dominicana.

Culminado el juego en el Monumental, el 'Ciego' sostuvo que su postura optimista está respaldada en los buenos momentos que vivió la 'Bicolor' hasta antes del 2022. Según indicó, los futbolistas peruanos no se olvidaron de jugar, sino que el equipo nacional ingresó en círculo de malos resultados.

En ese sentido, hizo alusión a la Copa América Estados Unidos 2026, a fin de señalar que esta competición ayudará al estratega uruguayo a determinar la conformación del equipo titular con miras al reinicio de las Eliminatorias.

"Yo tengo esperanza, si no no estaría acá. El fútbol no se olvida uno de jugar, son momentos y es una situación delicada en la tabla, tenemos que ser realistas, pero la esperanza debe mantenernos fuertes en estos momentos. Esperanza es lo que le faltaba a la hinchada, ya vendrán rivales complicados, la Copa América, pero servirá para que Jorge pueda vislumbrar para el equipo que jugará Eliminatorias", declaró en Movistar Deportes.