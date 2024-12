Jean Ferrari envía TREMENDO DARDO a Alianza Lima por 'hablar de él': "Sueñan conmigo"

Jean Ferrari no dejó pasar la oportunidad de lanzar tremendo dardo hacia Alianza Lima. Durante una reciente conferencia de prensa, el administrador de Universitario de Deportes respondió a las constantes menciones que, según él, los blanquiazules hacen sobre su persona.

El 2024 fue un año de constantes tensiones entre Universitario y Alianza Lima, no solo en el campo de juego, sino también en el ámbito dirigencial. Jean Ferrari recordó algunos de los enfrentamientos verbales más recordados, como aquel comentario contra Bruno Marioni, exdirector deportivo de los blanquiazules.

Tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Los Chankas, que les otorgó el bicampeonato, Jean Ferrari no dudó en criticar a Bruno Marioni.

"A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol. A ti, Marioni, te botaron de México por pelearte con la gente, ¿Y yo soy el que le hace daño al fútbol? Contrataste a un entrenador y lo botaste al día siguiente, eso no se hace", expresó en su momento Jean Ferrari.

En la rueda de prensa más reciente, cuando se le consultó sobre el nuevo formato que tendrá la Liga 1 en 2025, Jean Ferrari prefirió abstenerse de emitir una opinión directa. Sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzar tremendo dardo hacia "los del frente", en clara alusión a Alianza Lima.

"Mejor me reservo el derecho a dar una opinión porque, si lo menciono, a lo mejor termina siendo el campeonato así y van a decir: 'Ferrari hizo el campeonato'... Los del frente son así, les gusta hacer polémica, les gusta hablar de mí, parece que sueñan conmigo ", afirmó con ironía.

Además de referirse a los enfrentamientos con Alianza Lima, Ferrari también se mostró crítico del nuevo formato propuesto para la Liga 1 2025. Para el administrador crema, el sistema planeado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es un "mamarracho".

"En el tema de lo que es la elaboración del torneo, la FPF no nos ha llamado para dar nuestra opinión. No nos llaman para pedir ninguna opinión ni nos llaman para sentarnos en la mesa a debatir lo que es el sistema del fútbol peruano. Dar una opinión con referencia al mamarracho que están intentando hacer no viene al caso", añadió.