Kike Suero DESTROZADO por muerte de su hermanos en accidente vehicular: "Que duro es todo esto"

23/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kike Suero está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la repentina muerte de su hermano Hernán Suero. El hermano del cómico falleció la tarde del último jueves en un aparatoso accidente de tránsito mientras manejaba su auto en el Callao.

Kike afirmó que su hermano era una de las mejores personas que ha conocido en su vida y le duele su partida ya que era la persona que siempre estaba a su lado y lo acompañaba en su trabajo. Sin embargo, ahora será él quien deba darle el último adiós.

"No creo lo que ha sucedido, no entiendo qué ha pasado. Mi hermano me cuidaba, me llevaba a todos lados y ahora yo tengo que llevarlo a su última morada... que duro es todo esto (...) No había mejor persona que mi hermano Hernán, un tipo correcto en todo el sentido de la palabra. Nos duele a todos su partida", comentó Kike visiblemente afectado.

Familiares esperan resultados de peritaje

Por otro lado, Vicky Torero, esposa de Kike Suero explicó que el cómico y su familia están a la espera de los resultados de las pericias que están realizando las autoridades para determinar las causas de muerte. Además, se mostró sorprendida ya que lo había visto en horas de la mañana.

"No sabemos qué ha pasado. Hernán estuvo como siempre acompañando a Kike a las grabaciones en El Reventonazo en Pachacamac y vinieron a la casa en el Callao. Se quedó a dormir y al día siguiente como siempre llevó al colegio a mis hijos y se fue a trabajar. Luego nos enteramos que había chocado contra un tráiler y había fallecido", narró Nicky.

Asimismo, destacó que el hermano de Kike era una personas que no tenía vicios, además de ser sana, por lo que les sorprende que haya sufrido un accidente tan lamentable siendo muy joven.

"El accidente fue cerca a la casa, quizás estaba regresando. No sabemos si se le vaciaron los frenos, quizás pudo ser un infarto o alguna otra causa. Él era una persona que no tomaba, no fumaba, era muy sano y estaba pendiente siempre de Kike y de nosotros", agregó Vicky Torero.

Es así que, Kike Suero ha sufrido una dura pérdida luego que su hermano sufra un accidente automovilístico en el que perdió la vida y ahora solo de esperan los resultados de la autopsia.