Jefferson Farfán: Descubre el significado de 'pisa paja', la jerga que revolucionó su podcast 'Enfocados'

Jefferson Farfán ha introducido nuevas expresiones en su podcast 'Enfocados', como 'pisa paja', empleada para describir a alguien que criticó el desempeño de Paolo Guerrero en el fútbol peruano. Esta nota te revelaremos el significado de esta jerga y a quién el exfutbolista se refirió con esta peculiar expresión.

La palabra 'pisa paja' es una jerga utilizada en República Dominicana para referirse a una persona que habla mucho y se cree superior a los demás.

Según diversas fuentes dominicanas, este término tiene una connotación despectiva y se utiliza para describir a aquellos que critican o comentan sin fundamentos sólidos, presumiendo de una falsa superioridad.

El mensaje de Jefferson Farfán parece estar dirigido a Reimond Manco, quien había realizado comentarios sobre el rendimiento de Paolo Guerrero en el torneo local.

Las declaraciones de Reimond Manco no fueron bien recibidas por Jefferson Farfán, un cercano amigo y compadre de Paolo Guerrero.

En su defensa del capitán de la selección peruana, Jefferson Farfán utilizó el término 'pisa paja' para referirse a Reimond Manco, dejando clara su postura respecto a las críticas infundadas hacia Guerrero.

"No se ve bien. Que Paolo Guerrero esto... Paolo Guerrero, con 39 años, en 6 meses jugando en LDU, ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye 'pisa paja', todo lo que tú has hecho en tu carrera, Guerrero lo ha hecho en 6 meses. ¡Cállate!", exclamó Farfán en su mensaje, defendiendo con firmeza los logros de su amigo y compañero.

Las declaraciones de Jefferson Farfán en 'Encendidos' rápidamente generaron reacciones en el mundo del fútbol y entre los aficionados.

Reimond Manco decidió no comentar sobre las declaraciones de Jefferson Farfán y Christian Cueva en respaldo a Paolo Guerrero. Enfatizó que está concentrado en su carrera deportiva actualmente, evitando cualquier polémica o controversia relacionada con sus antiguos compañeros de la selección peruana.

"Vi muchos comentarios ayer, me etiquetaron muchas personas. No le paré mucha atención, estaba viendo una serie. Hoy vi exactamente lo que dijeron. Él (Farfán), Cueva y Paolo son cracks. Yo no puedo decir nada. Lo dijeron y está bien. No es porque tenga miedo o arrugue. Yo solo le tengo miedo al de arriba (...). La pelea es de 2 y yo estoy enfocado en otra situación. Estoy metido en el fútbol, mi alimentación y en mi familia (...)", declaró Manco.