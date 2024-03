¡Lo quemó! Ricardo Gareca y la particularidad con Ben Brereton que en el fútbol "no se hace así"

El actual técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, reveló el cómo es su relación particular con Ben Brereton, confesando algunas características que no le gustan del originario de Inglaterra. Además, habló sobre la importancia que tendrán en su fútbol algunos jugadores en especial.

Con respecto al atacante del Sheffield United, el 'Tigre' fue claro sobre la charla que tuvo con él. Resaltó que a pesar que él entiende el español y que poco a poco lo está aprendiendo, le tiene que hablar muy lento, además de utilizar un traductor, cosa que según el argentino, en el fútbol no se debería hacer, dejando como moraleja la necesidad de que aprenda español.

"Tuve una charla personal con él y siempre con traductor, él está captando, aprendiendo, entiende, pero no lo habla. Hay que hablarle muy despacio, en el fútbol en general no se hace así, por eso es muy importante que cada vez esté más preparado en ese aspecto (idioma)", explicó.

A pesar que desde un inicio dijo que no lo iba a tomar en cuenta hasta que aprenda a dominar el idioma, el DT, por la cantidad de lesionados sintió que sería una gran oportunidad para que demuestre su compromiso. Siente que para el ambiente del grupo, es necesario aprender de todos.

"Siempre fui claro en los conceptos, estoy seguro, si hay distintas interpretaciones no es algo mío. Ahí no puedo hacer nada. Me interesa que cada vez se ocupe más de hablar español por la convivencia dentro y fuera del juego, pero eso no lo condiciona para una convocatoria. Dado las lesiones veíamos bien que tuviese esta posibilidad", dio sus motivos.