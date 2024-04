Oliver Sonne comparó las distintas realidades que vive en Dinamarca y Perú: ¿Qué dijo el 'Vikingo'?

Luego de debutar con la Selección Peruana, el lateral del Silkeborg IF, Oliver Sonne, comparó las distintas realidades que vive en Dinamarca y en nuestro país.

En declaraciones para un medio danés, el 'Vikingo' calificó como "experiencias locas y enérgicas" sus llegadas al Perú y manifestó que es algo que busca llevar al país europeo.

Asimismo, el jugador de la 'Blanquirroja' decidió tomarse un tiempo para firmar la camiseta de algunos hinchas que presenciaron la clasificación del Silkeborg a la final de la Copa de Dinamarca.

Sonne no la puede estar pasando mejor. El lateral derecho anotó un tremendo golazo de chalaca con el Silkeborg en el último partido del equipo, donde chocó con el fuerte Brondby. El 'Vikingo de los Andes' sumó su primer gol en la Superligaen, y nuevamente se consolidó como el futbolista más importante de su posición con su equipo.

El lateral derecho recuperó una pelota y la entregó a un compañero, para que este pique por la banda izquierda. Comandando el contragolpe, su compañero terminó centrando el balón, dirigido al delantero titular, Adamsen, que no pudo conectar el centro con una tijera.

Sin embargo, el rebote le quedó preciso a Sonne, que sacó una extraordinaria chalaca para anotar un asombroso tanto. Como era de esperarse, sus compañeros enloquecieron y lo acompañaron en la celebración.

En el podcast 'Enfocados', Jefferson Farfán resaltó el juego y la actitud del 'Vikingo' en los minutos que le tocó ingresar contra Nicaragua y República Dominicana. Además, solicitó a Jorge Fossati que le de más minutos al nacido en Dinamarca en su posición habitual.

"Tiró un taco, le metió 'chocolate', se puso malcriado, a mi me gustaría verlo más, en los partidos que ha jugado, su perfil me gusta, pie cambiado, tiene el toque europeo, eso no es para cualquiera, el control dirigido no lo tiene cualquiera", exclamó.