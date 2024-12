Presidente de Nacional de Paraguay llena de elogios a Alianza Lima: "Uno de los grandes de Sudamérica"

El presidente de Nacional de Paraguay, Enrique Sánchez, llenó de elogios a Alianza Lima y aseguró que el club 'blanquiazul' es uno de los "grandes de Sudamérica".

En entrevista en el programa aquiTVO, el mandamás del equipo paraguayo indicó que Alianza Lima es una institución tradicional en el continente y aseguró que, si pudiera elegir, evitaría enfrentar a los 'íntimos' en la Copa Libertadores. No obstante, destacó la grandeza de su club.

"Creo que Alianza Lima es un club tradicional, uno de los grandes de Sudamérica sin duda alguna y si pudiera elegir, elegiría evidentemente no chocar contra un grande, pero bueno esas cosas ocurren. Nosotros también somos un club grande de Paraguay, con historia", declaró.

Asimismo, Enrique Sánchez restó importancia al mal 2024 de los 'blanquiazules' y recalcó que el cruce en la fase previa serán dos finales que se jugarán con el cuchillo entre los dientes.

"Alianza que, probablemente no tuvo un buen año en el 2024, no importa cómo llegue a ese partido sino como Nacional lo haga. Esos duelos van a ser dos finales y esos partidos no se juegan, sino se ganan (...) Van a ser un partidazo ambos encuentros", agregó.