¿Problemas en Chile? Ricardo Gareca envía contundente respuesta a Gary Medel y Arturo Vidal

11/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Chile, Ricardo Gareca, envió un contundente mensaje a Gary Medel y Arturo Vidal, quienes no fueron convocados para los primeros partidos del 'Tigre'.

Firme respuesta

En diálogo con la radio Carve Deportiva de Uruguay, el estratega argentino destacó la importancia de los históricos jugadores de la 'Roja' y aseguró que los tiene en cuenta en todo momento.

"Son muy importantes. Lo que pasa es que esos muchachos de tanto ruedo que tienen, de tanto partidos que tienen, que en el momento que ellos no están ves cuáles son las opciones, en qué nivel están ellos, en qué nivel de exigencia están. Pero son muchachos que uno nunca deja de tener en cuenta. Tanto nosotros como con Arturo y Medel, los tenemos en cuenta permanentemente", explicó.

Asimismo, Gareca manifestó que la idea es conocer a otros futbolistas que puedan sumarse a la órbita de la Selección Chilena y aseguró que ni Medel ni Vidal necesitan adaptarse.

"Ellos vienen y por tantos partidos que tienen que no necesitan una adaptación. Por ahí quieres conocer a otros muchachos o por alguna otra circunstancia que uno empieza a pensar en posibilidades, pero no porque uno no los tenga en cuenta", agregó.

¿Qué dijeron los jugadores?

Como se recuerda, el 'Pitbull' mostró su sorpresa por no ser convocado para enfrentar los partidos amistosos ante Albania y Francia, no obstante, afirmó que respeta la decisión del 'Tigre'.

"La verdad que sí, me sorprendió. Hace 17 años que estoy yendo a la selección, pero es respetable. Son decisiones del cuerpo técnico y voy a trabajar para un nuevo llamado. Voy a estar disponible para todo (...). Como siempre lo he hecho, voy a ir feliz y con las mismas ganas de siempre. Tuvimos una conversación que fue súper grata con su idea. No tiene que explicarme nada", dijo a los medios.

Por su parte, el 'Rey' sostuvo que su no llamado a la 'Roja' se debió a que tuvo como razón las lesiones que presentaba en su momento.

"Si no estoy en la nómina es porque estaba lesionado, por eso. Vamos a ver cómo se da la Copa América y cuáles serán los nominados, espero estar al 100%. Si me llaman, voy a ayudar como lo he hecho siempre, y sino apoyaré desde afuera. Va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos jugadores y hay que darle oportunidad a los que estén mejor", indicó.

De esta manera, Ricardo Gareca señaló que Gary Medel y Arturo Vidal son siempre tomados en cuenta en Chile, no obstante, manifestó que buscó probar a nuevos jugadores.