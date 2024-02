Brenda Zambrano llora al contar que Guty Carrera le escribía a su hermana: "Le mandaba fueguitos"

¡No se quedó callada! Brenda Zambrano, nuevamente, salió al frente para tirar sus dardos contra Guty Carrera. Después de haberlo acusado de maltratador, manipulador y chantajista; esta vez, también lo llamó traidor. La mexicana reveló que, el ex integrante de 'Esto es guerra', se escribía con su hermana ¿qué paso?.

Mediante una entrevista con el podcast 'UnTalFredo', la actriz contó detalles de lo que fue su romance con Guty y sorprendió al mencionar a Edith Tapia, madre del modelo, quien también, habría tenido influencia en esta relación.

Brenda Zambrano confesó que, antes de mudarse con Guty, tuvo curiosidad por revisar su celular y, al hacerlo, descubrió algunas conversaciones que le rompieron el corazón.

"Recuerdo que él tenía dos teléfonos, estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y no sé, algo me decía que busque. Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte que traía este tema de Perú, se pintaba de que no tiene la culpa. Entonces, me identifiqué mucho con su historia, era el hombre perfecto para mí, abro el celular y empiezo a ver los chats y con Milady se mandaba mensajes candentes . No quiero juzgar, pero decía 'no puede ser', un día antes de irse a vivir conmigo", señaló.

Eso no fue todo, reveló que el modelo se mensajeaba con su hermana y con sus mejores amigas, y les enviaba 'fueguitos'.

"Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llega el mensaje de amigas, de que les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo 'me voy a suscribir a tu OnlyFans, ya que estoy soltero', le ponía fueguitos y diablitos a mi hermana. Otra amiga me dijo que le escribía (...) Él le contó a mi amiga que no teníamos intimidad", acotó.

Por otro lado, Zambrano también criticó a Edith Tapia. Contó que la madre de Guty Carrera se metía en su relación y le mandaba indirectas, algunas veces.

"Su mamá es otra que se la pasaba tirándome indirectas. No sé si él le contaba los problemas que teníamos, él me dio dinero para una cirugía, pero lo que no saben fue que ese dinero era prestado. Él me pedía los 200 pesos, nunca me dijo "ten". Me dio el dinero, yo dije que mi pareja me apoyó, y la mamá comenzó a poner indirectas de 'no inviertas tu dinero en no sé quién...', o ponía indirectas y burlas de las mujeres operadas. A mí me caía el saco porque yo sí estoy operada de pies a cabeza. No sabía si tomármelo personal, hasta que un día exploté", puntualizó.