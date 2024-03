¿Se quedó picón? Entrenador de Nicaragua dispara contra Perú tras amistoso: "Salieron en pañales"

Perú derrotó por 2-0 a Nicaragua y empezó de la mejor manera la era Jorge Fossati. Sin embargo, el partido generó la molestia del entrenador visitante, que disparó contra jugadores de la 'Blanquirroja' y señaló que "salieron en pañales".

El técnico del cuadro centroamericano, Marco Antonio Figueroa, declaró que muchos hinchas peruanos se quejaron previo al encuentro amistoso por el rival, que terminó generando más de un susto.

Figueroa detalló que su equipo tomó mayor protagonismo en el segundo tiempo del encuentro, y que los goles peruanos llegaron por nerviosismo de sus futbolistas.

"No les dije nada de lo que ya saben los jugadores al medio tiempo. Fueron 12 minutos de nerviosismo normal, que tienen jugadores en crecimiento. Luego de los goles controlamos el partido. El segundo tiempo corregimos algunas marcas, creo que fue mezquino el resultado para nosotros, tuvimos muchas llegadas que no terminaron en gol", comentó.

El equipo dirigido por el legendario futbolista chileno tuvo dos caras muy distintas en el partido, pues inició con muchas imprecisiones en defensa, pero culminó el encuentro con más tenencia de balón e incluso llegó a rematar a la portería de Carlos Cáceda.

El entrenador de Nicaragua no fue el único que se sintió disconforme y hasta molesto tras el partido, pues el 'Nonno', Jorge Fossati, manifestó su enojo por la filtración de su once titular.

Al respecto, el técnico nacional aseguró que si descubre quién es la persona que brinda dicha información a la prensa, lo separará de la Selección Peruana inmediatamente.

"Por más que yo no les diga, ustedes dan los equipos. Son muy suspicaces, muy atentos en su trabajo y eso me pondría muy feliz sin ningún problema. El tema es que si son amigos de algún 'sapo', traten de cuidarlo, porque ese 'sapo', si lo descubro por hacerles algún favor, se va de la Selección al minuto. No lo espero ni una hora, se va, sea quien sea", precisó.