¡Atención! ¿Cuánto cuesta comprar los mismos productos en España, EE. UU., Argentina, Colombia y Perú?

Muchas familias buscan la forma de economizar en sus hogares y especialmente cuando se trata de realizar sus compras de la canasta básica. Es por ello, que un periodista de Infobae se sumergió en la exploración comparativa de los precios de 18 artículos de grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos, Argentina, España, México, Colombia y Perú.

Los resultados revelaron que la canasta de productos más económica se encontró en Perú, con un valor de 43,56 dólares que equivale a S/ 161.43, mostrando una diferencia del 27.49% respecto a Estados Unidos.

La canasta elegida incluyó lomo vacuno, chocolate, un litro de leche, una botella de gaseosa, aceite de oliva, pan de mesa, café molido, shampoo y fideos italianos.

Por ejemplo, la carne de lomo es más cara en EE. UU. con un valor de 36.35 dólares, mientras que en Argentina es menor a solo 12.14 dólares, España a 25.06 dólares, México 28.79 dólares, Colombia a 18.19 dólares, mientras que en Perú el costo es de 23.73 dólares.

Otro claro ejemplo y que causa el asombro de todos es la comparativa de precios de la leche de 1 litro, ya que nuevamente el país estadounidense ocupa el primer lugar como el de mayor costo con 2.83 dólares, mientras que en Perú cuesta 1.26 dólares, Argentina a 1.23 dólares, España 0.99 dólares, México a 1.39 dólares y Colombia 1.04 dólares.

En el caso del chocolate la variación de costos es claramente evidente, ya que Estados Unidos lo ofrece a 2.58 dólares, Argentina a 2.68 dólares, España 1.42 dólares, México a 2.95 dólares, Colombia a 1.63 dólares y Perú a 1.86 dólares.

Colombia, previsiblemente, es el país que menos paga por el café a 1.95 dólares, mientras que en Perú cuesta alrededor de 3.56 dólares, México 3.92 dólares, España 3.76 dólares, Argentina 3.96 dólares y Estados Unidos a 4.5 dólares.

Sin embargo, existe una gran variación cuando se decide realizar el análisis del salario mínimo mensual, quedando Perú en el tercer lugar de Latinoamérica siendo superado por Argentina y Venezuela.

Comparativa de precios en México, Perú, EE. UU., Colombia, España y Argentina.

En entrevista con Exitosa, el economista Guido Pennano reveló que el costo y la competencia son las razones principales del por qué existe una variación de precios de un mismo producto en distintos países.

Asimismo, indicó que también se debería a que existe controles de mercados, sistema de distribución no competitivos sino monopólicos. Por ello, hizo un llamado al Ministerio de Economía para fomentar la competencia y no el monopolio con el trabajo en conjunto de Indecopi.

"En el Perú tiene mucho que ver si hay competencia o no. Si no hay competencia el precio va a subir. (...) Muchas veces la legislación está diseñada para evitar que entren nuevos jugadores a la cancha (en referencia a la inversión). Tenemos estructuras e inclusive publicidad que resalta la calidad, pero es mentira porque ahí están escondidas barreras de ingresos, que deberían tumbarse. Muchas veces la inversión no se da porque hay limitantes de entradas escondidas en la ley", comentó Pennano.