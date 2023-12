Cámara Peruana de Construcción: El BCR calcula una caída del 8% para este 2023

En entrevista con Exitosa, el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, Guido Valdivia, señaló que ha sido un año negativo para el sector, argumentando que así lo confirmó el Banco Central de Reserva (BCR) luego de pronosticar un caída del 8% para el balance de este 2023.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el invitado apuntó que es el peor resultado que ha obtenido su sector desde 1999.

Asimismo, Guido Valdivia aseguró que existieron condiciones externas como la crisis política y el Fenómeno Yaku que afectaron el balance de su gestión.

En esa misma línea, el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción indicó que hay incomprensión sobre las políticas de vivienda social en el Gobierno y afirmó que se dejarán de invertir 25,500 millones de soles presupuestados para obras.

"Hay una incomprensión que, no solamente es de este Gobierno, respecto a la importancia que tienen las políticas de vivienda social. No es cierto que no hay dinero. Se habla ahora de estrechez fiscal, pero este año se van a dejar de invertir 25,500 millones de soles presupuestados para obras. Lo que estamos pidiendo para el sector vivienda son 300 millones, para MiVivienda", sostuvo.