Hombre llevó a su gallo a la apertura del puente turístico 'La Paz': "No solo mascota es el perro"

Ante la apertura del puente turístico que une los distritos de Miraflores con Barranco, se reportó una gran afluencia de ciudadanos que quisieron conocer la infraestructura. Durante dicho recorrido, se pudo visualizar a un hombre de avanzada edad con una peculiar mascota acompañándolo.

Gallo se robó la atención de ciudadanos

De acuerdo a las imágenes obtenidas por nuestro medio, el varón expresó frente a los presentes, su cariño hacia su mascota que, resultó ser un gallo. El ave se encontraba recostada con total tranquilidad sobre su hombro.

"El primer gallo representa que no deben estar los animales guardados en la jaula sino debemos recrear, pasear, esa es la mascota, no solo mascota es el perro, sino también aves y otros animales", dijo a Canal N, este jueves 21 de agosto.

De tal modo, el señor se robó la mirada de los asistentes quienes llegaban a recorrer el puente conocido como 'La Paz' tras su inauguración. Otros de los ciudadanos pasaban por dicha infraestructura con sus hijos, perritos y en familia, pero el gallo destacó por sobre todos.

Los asistentes no dudaron en grabar con sus dispositivos móviles al señor junto a su gallo, que permanecía en total tranquilidad sobre sus hombros. Su mascota no se alteró al ver a la gente, por el contrario, se notó en total serenidad.

Sobre corredor Turístico Miraflores-Barranco

Cabe mencionar que, el puente turístico que une Barranco y Miraflores, conocido fue abierto al público este jueves, 21 de agosto, en medio de gran expectativa ciudadana. Esta obra conecta dos distritos clave de la ciudad y es la primera estructura tubular peatonal con ciclovía de Sudamérica, según anunció la Municipalidad de Lima.

Además, anunciaron que por motivos de seguridad, se controlará el aforo durante las primeras semanas y recordaron que está prohibido el acceso a los vehículos motorizados que superen los 25 km/h.

"Tiene 112 metros de largo y 8 metros de ancho, con una franja de vidrio en el centro que ofrece a los peatones una experiencia única, simulando caminar sobre el aire a más de 30 metros de altura", detalló la Oficina de Comunicaciones de la MML.

De esta manera, se conoció que el puente turístico Miraflores-Barranco, denominado La Paz, fue abierto al público, este jueves 21 de agosto. Desde perritos hasta un gallo cruzaron la infraestructura.