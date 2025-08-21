'Nano Banana': Conoce el nuevo modelo de inteligencia artificial que podría destronar a Photoshop

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

La tecnología avanza a pasos agigantados cada día y un ejemplo de ello es las novedades de herramientas que brinda la inteligencia artificial (IA). Esta vez, el protagonista es 'Nano Banana', un innovador sistema de generación de imágenes que pretende destronar a Photoshop.

El nacimiento de 'Nano Banana'

El nuevo modelo de generación de imágenes de imágenes llamado 'Nano Banana' captó la atención de varios cibernautas al aparecer en LMArena (una plataforma de evaluación de IA en Reddit).

Allí cada vez que aparecía, los usuarios destacaban su notable calidad en la creación y edición de imágenes, superando las grandes expectativas en precisión, detalle y capacidad. Además, permite modificar escenas de forma natural, sin la necesidad de capas, aspecto que lo diferencia de otros programas de edición como por ejemplo Photoshop.

Asimismo, 'Nano Banana' se caracteriza por la coherencia de escenas y personajes a fin de evitar errores como deformaciones faciales o inconsistencias entre ediciones. A ello se le suma la inmediatez que tiene para generar resultados con instrucciones claras y su versatilidad para generar, por ejemplo, ilustraciones de tipo anime e inclusive cuadros cinematográficos.

Origen desconocido

Cabe indicar que, se desconoce el origen de este nuevo modelo de inteligencia artificial, sin embargo, muchos lo vinculan con Google, debido a que las imágenes que crea poseen calidad y porque la empresa tiene la peculiar costumbre de ponerle el nombre de frutas a sus distintos proyectos.

Además, se ha visto a empleados de la compañía recurriendo a la red social 'X' para realizar publicaciones con el emoji de banana realizado por Logan Kilpatrick, jefe de producto de AI Studio. De igual manera, circularon imágenes de la popular banana del artista Maurizio Cattelan compartidas por Naina Raisinghani de la DeepMind.

Limitaciones de Nano Banana

Ninguna tecnología es perfecta y 'Nano Banana' no es la excepción. Pese a que presenta buenas ventajas, también posee limitaciones. En algunos casos el modelo falla en representar las manos y otros detalles anatómicos situados en ángulos complicados.

Así se observa la herramienta de inteligencia artificial 'Nano Banana'

También, esta herramienta de inteligencia artificial tiene dificultades para renderizar texto dentro de imágenes y, en escenarios con iluminación muy especular. Asimismo, los reflejos pueden resultar poco naturales.

De esta manera, en la actualidad la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados con la aprarición de diversas herramientas y una evidencia de ello es 'Nano Banana', el innovador sistema de generación de imágenes que pretende destronar a Photoshop.