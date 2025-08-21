Dina Boluarte sobre paro de transportistas: "Nuestra PNP sigue enfrentando a esa lacra que tanto daño hace"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 21 de agosto, un sector de transportistas convocó a un paro general en todo Lima y Callao para hacer sentir su reclamo contra el avance del sicariato y la extorsión que a diario viene cobrando vidas a diario. Lamentablemente, al igual que las anteriores paralizaciones, las unidades trabajaron con normalidad por lo que la protesta pareció no sentirse en diversos puntos de la capital.

Dina Boluarte se pronuncia sobre el paro de transportistas

En horas de la mañana y tras ver los primeros reportes de esta protesta, Dina Boluarte se pronunció públicamente sobre la misma en un evento público. Como ya había manifestado en anteriores oportunidades, la mandataria saludó a los trabajadores de transportes que decidieron no acatar este paro y salieron a trabajar con total normalidad calificándolos de no 'ceder' ante chantajes políticos.

A su vez, la presidenta de la República dejó en claro que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de brindar la seguridad necesaria a todos los trabajadores para que el país siga en el camino del desarrollo.

"Como gobierno, somos conscientes de que un país como el Perú, que avanza firme hacia el desarrollo, debe velar siempre por el derecho de sus trabajadores. Por eso, saludo a los miles de trabajadores que se ponen de pie, que no ceden a chantajes políticos y continúan impulsando los motores de la producción y sobre todo del transporte formal", indicó.

No retrocederán ni un centímetro

En otro momento de su alocución, Boluarte Zegarra indicó que el transporte formal tiene que seguir operando en todo el país ya que es un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad. A su vez, indicó que la Policía Nacional viene haciendo los esfuerzos necesarios para combatir este flagelo que ha puesto bajo el miedo a gran parte del país.

"Ese transportes que no solo lleva personas, sino también vidas, historias de lucha y resiliencia. Eso es lo que necesita el Perú, salir adelante, sin darle tregua a la delincuencia, no retrocederemos ningún centímetro y nuestra Policía Nacional sigue enfrentando a esa lacra que tanto daño hace a nuestra sociedad", añadió.

Es importante precisar que, horas antes de iniciar la paralización, un conductor de la empresa Santa Catalina fue atacado a balazos por un sujeto en San Juan de Lurigancho. Afortunadamente, el chofer se encuentra con vida, pero se encuentra luchando por la misma en el Hospital Hipólito Unanue.

De esta manera, Dina Boluarte felicitó a los transportistas que acataron el paro e indicó que la PNP hace los esfuerzos necesarios para combatir este flagelo.