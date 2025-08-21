Ignacio Buse a un paso del US Open: Tenista peruano quedó a un triunfo de entrar al cuadro principal

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con otro triunfo en tres sets, Ignacio Buse clasificó al partido decisivo en su llave de la qualy del US Open. El tenista peruano se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4 al japonés Rei Sakamoto en más de dos horas de partido, con lo que quedó a una victoria de ingresar al cuadro principal de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Otra victoria en tres periodos

La primera raqueta nacional, actualmente en el puesto 133 del ranking ATP, enfrentó a un rival que se posiciona en el 200 del escalafón, pero eso no significó una ventaja. El partido se caracterizó por la imprecisión de ambos, lo que propició tres breaks por periodo que hubo.

Buse pudo cerrar la serie temprano y con menos desgaste en el segundo set, al conseguir el quiebre en el primer juego de saque del nipón. No obstante, la inconsistencia mostrada no le permitió sostener el levantón del oriental y en el 5-4 abajo, sumó cuatro puntos consecutivos perdidos, que concluyeron en el set por lado.

La tercera parte se caracterizó por la imprecisión en los servicios. En los tres primeros games se dieron tres roturas, dos para el peruano y una para el japonés. En el 5-4 a su favor, gestó la jugada del partido con una trepada a la red y una derecha que provocó el aplauso de Sakamoto. Con el 40-0, metió un ace que cerró el duelo en 2 horas y 11 minutos

The wheels on the Buse go round and round 💨 pic.twitter.com/XYbDu5kUD6 — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

Último escollo para Buse

Tras su segundo triunfo en la qualy del US Open, a Ignacio Buse le queda un último rival para formar parte del cuadro principal del torneo. El belga Kimmer Coppejans de 31 años, actual 197 del planeta y que viene de vencer a su compatriota Alexander Blockx, undécimo preclasificado que se retiró tras caer 7-6 en la primera manga. El duelo se jugará este viernes 22 de agosto.

El veterano europeo ha logrado clasificar a la instancia principal de todos los 'Major', excepto en el abierto estadounidense. Esta será la cuarta vez que disputa la final de una qualy en Flushing Meadows, al no tener éxito en las ediciones del 2015, 2019 y 2023.

De esta forma, Ignacio Buse dio un paso importante para jugar en el cuadro principal del US Open y un Grand Slam por primera vez en su carrera. El peruano deberá vencer al belga Kimmer Coppejans, de lo contrario deberá esperar a ser un Lucky Loser, por la lesión o enfermedad de un jugador ya clasificado.