Festivales por la celebración del Día del Café Peruano 2025: Conoce cuándo y dónde se darán todos los eventos

Este viernes 22 de agosto es la fecha central del Día del Café Peruano 2025, pero desde hoy, 6 festivales establecidos en Lima y Arequipa que han dado el inicio para celebrar a nuestro delicioso grano peruano. Conoce dónde se darán los festivales y sus actividades en la siguiente nota.

Día del Café Peruano 2025

Desde el 2008, cada cuarto viernes de agosto se dedica un día para celebrar a nuestro grano peruano, fruto del trabajo de familias de agricultores que trabajan para brindar la mejor calidad de café en sus diversas variedades.

Así, desde este jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto, al menos 6 festivales tienen como protagonista a nuestro café peruano. Los cafés que se probarán en los diversos festivales provendrían desde Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, por mencionar algunas localidades.

Estas serían las festividades promovidas, en algunos casos, por el propio Ministerio de la Producción (Produce) y otras por municipalidades, conócelas.

Festival Yo Tomo Café Peruano: A realizarse en el boulevard del Centro Comercial La Rambla en San Borja. Desde el jueves 21 al domingo 24 de agosto. Fiesta del Café - Produce: A realizarse en la Plaza Túpac Amaru en Magdalena del Mar. Desde el viernes 22 al domingo 24 de agosto. XIV Expo Café Villa Rica: A realizarse en el Parque de la Exposición de Lima. Desde el jueves 21 al domingo 24 de agosto. Semana del Café Vraem: A realizarse en el Parque Keneddy de Miraflores. Desde el viernes 22 al domingo 24 de agosto. VI Festival Cafesazo Peruano: A realizarse en el Parque 3 de Octubre, Pueblo Libre. Desde el sábado 23 al domingo 24 de agosto. Café Para Todos: Se dará en dos puntos: Plaza de Yanahuara, Arequipa (22 al 24 de agosto) y en el Círculo Militar de Jesús María, Lima (30 y 31 de agosto)



Café peruano de exportación

Para el Perú, el café que crece en nuestro suelos nos ha llevado a posicionarnos como uno de los principales productores y exportadores de este bien. Por el valor económico que aporta al país y por ser un fuente de empleo para más de dos millones de personas en toda la cadena agro productiva, se ha promovido su consumo y distribución.

Tan solo en el año 2024 las exportaciones de café y sus variedades habría cerrado con monto de US$ 1,100 millones, monto superior en más de 30% en comparación a lo registrado en el año 2023, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Desde este jueves 21 de agosto inician las celebraciones en torno a nuestro café peruano y serán 6 festivales gratuitos en los que podrás unirte a celebrarlo.