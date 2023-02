Guido Pennano critica que refinería de Talara pueda operar sin permisos completos: Informalidad perfecta del Estado

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Economía

En entrevista con Exitosa, el economista Guido Pennano criticó que la refinería de Talara vaya a operar sin los permisos completos durante 18 meses y calificó la situación como la "informalidad perfecta" de parte del Estado.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el especialista se refirió al Decreto Supremo Nº 003-2023-EM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, donde se "dictan medidas que aseguren la operación de instalaciones de refinación y procesamiento de hidrocarburos para optimizar la seguridad energética".

"(Es) la informalidad perfecta proveniente del Estado. Imagínate que yo pueda operar una refinería sin el permiso correspondiente. Es decir, yo no puedo poner una heladería en la esquina de mi casa sin los permisos correspondientes y resulta que la refinería de Talara si puede", declaró en nuestro medio.

En esa línea, cuestionó las declaraciones brindadas por el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, respecto al tema. Además, consideró que la medida deja entrever que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) no está preparado para hacer una correcta labor.

"El ministro ha declarado cosas tan inverosímiles como que se busca dar tiempo a Osinergmin para que se prepare, van a tomar cursos me imagino, a fin de que pueda hacer evaluaciones a este megaproyecto, como si el megaproyecto estuviera empezando, tiene años. Entonces, quiere decir que Osinergmin nunca ha estado preparada para hacer las evaluaciones, es de locos", precisó.

De igual manera, dijo que el mencionado decreto tiene "nombre propio" pues pretendería favorecer únicamente a la refinería de Talara. Tras ello, puso en tela de juicio como se establecerían responsabilidad en caso hayan problemas.

"Lees el dispositivo y es evidentemente con nombre propio porque dice que nunca más, nadie, podrá tener este tratamiento especial, que es solo para Talara. Y dime una cosa ¿Si pasa algo? ¿Cómo tomas una responsabilidad si aquí no ha habido ningún tipo de sistema de control y evaluación?", manifestó.

Desde el punto de vista de Guido Pennano, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debería retirar de sus cargos a todos aquellos funcionarios que lo incentivaron a apoyar la iniciativa; pues la considera una medida "inaceptable". Asimismo, alertó que aún falta regular tiempo para acabar la obra.

"Es de locos, realmente yo le diría al señor ministro que por favor bote a todos los que lo han hecho firmar esto, que lo han hecho decir estas cosas, es inaceptable. Además, están reconociendo que Talara solo está trabajando al 30%. Entonces ¿qué inauguraron?, cuando aquí mismo hemos declarado que faltaban, lamentablemente, 3 años y 3 mil millones de dólares más para acabar", expresó.

Finalmente, el economista concluyó que "son 36 meses" los que faltan para terminar el proyecto, y dijo que durante ese lapso "nos van a ir engañando y tonteando".

"Los próximos 18 meses nos van a decir 'otros 18 meses más'. Cuando tienes proyectos de este tipo, contratas supervisoras del exterior si es que tú no tienes la capacidad técnica para supervisar, pero no me dices que necesitas 18 meses para tomar un curso de supervisión para refinería, eso realmente es vergonzoso", agregó.

