Julio Velarde: "La tarea del nuevo gobierno es no interrumpir la dinámica económica" del Perú

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Tras su encuentro con el flamante presidente de la República, José María Balcázar, el titular del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que la tarea del nuevo gobierno es "que no se interrumpa la dinámica económica favorable" del país.

Julio Velarde destacó "vientos favorables" en la economía peruana

El pasado jueves 19, Velarde acudió a Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado, donde se priorizó, según la Presidencia, "la agenda de desarrollo del país" de cara a preservar la estabilidad monetaria.

Días después, durante el homenaje que recibió del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) durante la Cumbre Minera Energética de Alto Nivel, el titular del BCRP manifestó que hay "vientos favorables" para economía peruana actualmente.

"Es un momento extraordinario. Estamos entrando para el nueco gobienro con un viento muy favorable que podría impulsar el crecimiento por varios años y eso no puede perderse", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que el mandato entrante tendrá la responsabilidad de dar continuidad a este escenario positivo.

En el marco del compromiso del Gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas, el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, se reunió esta tarde con el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, a fin de priorizar la... pic.twitter.com/E36MkykY0z — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 20, 2026

"No podemos arriesgar que estos vientos favorables pueda disiparse. Y esa es la tarea del nuevo gobierno, que no se interrumpa realmente esta dinámica favorable", precisó.

Asimismo, destacó que el equipo del Banco Central de la Reserva ha hecho una excelente labor en el control de la inflación en los últimos años.

"Estamos disfrutando ahora el periodo de inflación más baja continua en los últimos 150 años. Eso creo que es una muestra del esfuerzo que ha hecho el equipo del banco en los últimos años", agregó.

Balcázar y Velarde se reúnen en Palacio de Gobierno

En su primer día como presidente de la República, José María Balcázar se reunió con diversas autoridades del país, como los altos mandos de las fuerzas del orden y el presidente del BCRP, Julio Velarde.

Previo al encuentro, Balcázar conversó con Exitosa y expresó su deseo de dialogar con Velarde sobre su gestión y asegurar la estabilidad económica de nuestra nación.

"No podemos llevar al país a una situación de ensayos económicos. Más o menos tengo idea ya por supuesto, tengo idea de cómo se puede manejar un país y voy a ver si podemos rascar la olla más y también conversar con el señor Velarde ver las posibilidades para el mejoramiento económico", indicó a Nicolás Lucar.

Tras reunirse con el presidente María José Balcázar, el presidente del BCRP, Julio Velarde, señaló que la tarea del gobierno entrante es "que no se interrumpa" la dinámica económica favorable del Perú.