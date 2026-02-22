Otro accidente en la Vía Expresa Sur: Menor de 13 años fue atropellada por motocicleta frente a colegio

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este domingo, un nuevo accidente volvió a poner en evidencia los riesgos de la Vía Expresa Sur. A las 9:43 a. m., una adolescente de 13 años fue atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la calzada frente al colegio Santa Teresita, en Santiago de Surco.

El impacto fue registrado en video y muestra el momento en que la menor avanza por la pista y es embestida, saliendo proyectada varios metros. Paramédicos de la Municipalidad de Surco le brindaron los primeros auxilios y luego fue trasladada por el SAMU a la clínica Santa Martha del Sur, en San Juan de Miraflores.

El diagnóstico inicial señala fractura en el húmero y politraumatismo. El conductor de la motocicleta fue identificado como Ray Valencia, mientras la Policía investiga las circunstancias del hecho.

Antecedentes de accidentes

Este no es el primer caso en la zona. En diciembre pasado, una inspectora municipal fue atropellada mientras dirigía el tránsito en el mismo cruce. Poco tiempo después, en enero de este año, una adulta mayor perdió la vida tras ser embestida en otro punto de la vía, cobrando su primera víctima mortal.

Tras esa tragedia, la Municipalidad de Lima y EMAPE anunciaron la instalación de puentes peatonales provisionales, aunque vecinos cuestionan que la obra aún se encuentre incompleta pese a haber sido entregada durante la gestión de Rafael López Aliaga.

La reiteración de accidentes ha convertido a la Vía Expresa Sur en un punto crítico, especialmente ante el inicio del año escolar, cuando el tránsito peatonal frente a colegios se intensifica.

🚨Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur en Surco. Vecinos señalan que se trataría de una menor de edad la que fue embestida por una motocicleta que circulaba a alta velocidad. Pese a la presencia de inspectores de tránsito, denuncian que estos vehículos continúan desplazándose... pic.twitter.com/PlQdtLdGN3 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) February 22, 2026

Pronunciamiento de Carlos Bruce

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se pronunció tras el accidente a través de su cuenta en X (antes Twitter) donde expresó su molestia y exigió medidas que garanticen la seguridad en la vía para evitar otras tragedias mayores por la fala de señalización.

"¡Ya basta! No podemos seguir lamentando víctimas por la falta de infraestructura adecuada", escribió el alcalde.

Vecinos, una menor de 13 años ha sido gravemente herida tras un nuevo atropello en la Vía Expresa Sur. YA BASTA. 🚨



No podemos seguir lamentando víctimas por la falta de infraestructura adecuada. Exigimos a la Municipalidad de Lima la instalación inmediata de más puentes... pic.twitter.com/pVj1mV1itF — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) February 22, 2026

El nuevo atropello refleja la urgencia de medidas estructurales en la Vía Expresa Sur. Los puentes provisionales instalados tras anteriores tragedias no han sido suficientes para garantizar seguridad, y la falta de infraestructura adecuada sigue exponiendo a peatones y escolares.

El reclamo de Bruce y de los vecinos apunta directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que enfrenta cuestionamientos por la entrega incompleta de la obra y por la ausencia de soluciones definitivas. La presión ciudadana se intensifica mientras la vía continúa siendo escenario de accidentes graves.