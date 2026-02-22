"El Ángel de la Muerte": Adolescente asesino de Otuzco recibe solo 6 años y deja a familia destrozada tras fallo del TC

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El 10 de octubre de 2025, un joven de 17 años irrumpió en la vivienda de la familia Rosas Rojas con la intención de robar una motocicleta y dinero. Durante el ataque, asesinó al padre, Elmer Rosas Pérez y a su hijo, disparó a la madre, Fiorella Rojas García, quien sobrevivió milagrosamente, y también lesionó gravemente a una empleada de limpieza, provocándole la pérdida de un ojo. Además, se registró un robo a otra joven en circunstancias relacionadas con el mismo hecho.

La maginitud del crimen generó un intenso debate público sobre la necesidad de endurecer las penas para adolescentes en casos de extrema violencia. En ese momento, existía un nuevo marco legal que permitía que menores de 16 y 17 años fueran juzgados como adultos por delitos graves, abriendo la posibilidad de cadena perpetua. Este cambio se precibió como un intento de disuadir la delincuencia juvenil, especialmente en casos tan atroces.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un adolescente de 17 años acabó con la vida de un padre, su hijo y dejó herida a la madre en noviembre del año pasado en Otuzco, Trujillo. Pese a que fue sentenciado a cadena perpetua, un cambio en la ley en el proceso de menores le cambió la condena a seis... pic.twitter.com/LLNTbcuXu5 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 22, 2026

Batalla legal y fallo polémico

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo cuestionó esta ley, alegando que atentaba contra los derechos fundamentales de los menores. Tras analizar el caso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la normativa, determinando que adolescentes de 16 y 17 años no pueden ser juzgados en el sistema penal de adultos.

Como consecuencia directa, el agresor recibió solo seis años de internamiento, que representan la máxima pena aplicable a un menor. Además, se le impuso una reparación económica de 35.00 soles a favor de Fiorella Rojas y sus herederos. Esta resolución ha sido interpretada por muchos como una vistoria para los derechos del perpetrador, mientras las víctimas quedan con un sentimiento de abandono y frustración ante la limitada respuesta de la justicia.

Fiorella Rojas García, madre sobreviviente, enfrenta ahora enormes dificultades económicas y emocionales. Sus hijos, testigos del crimen, requieren apoyo psicológico constante, y la familia depende de la ayuda de terceros para cubir necesidades básicas. La situación evidencia un fuerte contraste entre la protección legal del agresor y la atención a quienes sufren las consecuencias del delito.

Reflexiones sobre justicia y derechos

El caso plantea serias preguntas sobre la prioridad de los derechos del agresor frente al sufrimiento de las víctimas. La limitada condena a un menor de 17 años que cometió asesinatos ha generado indignación en la sociedad, que percibe un sistema desbalanceado. La experiencia de la familia Rojas Rosas muestra que, para muchos, la justicia no siempre logra equilibrar la rehabilitación del delincuente con la reparación efectiva a quienes quedan marcados por el crimen.