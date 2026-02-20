Explosión en edificio residencial dejó al menos 16 muertos y más de 10 heridos: Bajo investigación

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial, dejando un saldo preliminar de al menos 16 muertos y más de 10 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro que dejó varias familias en luto.

De acuerdo a los primeros reportes, una explosión se registró en el primer piso de un edificio residencial recién construido. El fuerte estruendo generó el derrumbe parcial del inmueble y generó una situación de emergencia que movilizó a un gran contingente policial, bomberos y equipo de salud en la mañana del último jueves 19 de febrero.

El superintendente adjunto de la Policía de Karachi, Yamshed Asher, explicó que el siniestro tuvo lugar en la Colonia Gul Rana, en el área de Soldier Bazar, precisamente a las 4:15 a.m. (hora local). Las primeras diligencias de las autoridades apuntan a que la deflagración habría sido generada por una aparente fuga de gas, lo que generó el desplome del edificio en la ciudad portuaria de Karachi, Pakistán.

Lamentablemente, la explosión dejó un saldo preliminar de al menos 16 personas muertas, según declaró a la AFP el portavoz de la agencia de rescate provincial, Hassan Khan. Asimismo, se detalló que el incidente también dejó aproximadamente 14 heridos, aunque la cifra podría aumentar conforme pasen las horas de búsqueda y rescate bajo los escombros. Ese grupo de afectados fue trasladado a hospitales cercanos.

Explosión de gas en Pakistán bajo investigación

En respuesta a este reciente desastre, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. La máxima autoridad también ordenó que se garantice que los lesionados reciban atención médica adecuada.

El mandatario instó a la pronta finalización de las operaciones de rescate, al tiempo que exhortó al gobierno provincial de Sindh a aplicar las normas de construcción con mayor rigor.

Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación, el director de operaciones de Rescue 1122, Dr. Abid, confirmó que una explosión de gas fue la causa del colapso parcial de la estructura y dijo que la estructura de planta baja más dos pisos tenía habitaciones pequeñas y que el espacio limitado dificultaba la operación de rescate.

Otra tragedia tras explosión de camión con gas

Un camión que transportaba gas licuado explotó el último jueves en una autopista de Santiago, la capital de Chile, provocando la muerte de cuatro personas y dejando al menos otras 17 heridas, diez de ellas en estado grave. El caso se mantiene bajo investigación para determinar las responsabilidades de la tragedia.

Explosión de camión en Chile.

Es así como se registró otra tragedia y esta vez en Pakistán el 19 de febrero.