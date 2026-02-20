Jota Benz habría confirmado lo que muchos sospechaban sobre Gino Assereto y Valentino

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las redes ya venían encendidas por un video viral, pero el tema terminó de explotar cuando Jota Benz se refirió en televisión a la cercanía entre Gino Assereto y Valentino, alimentando aún más las versiones de que entre ambos estaría pasando algo más que una simple amistad.

Jota Benz rompe su silencio

En los últimos días, han cobrado fuerza los rumores sobre una supuesta relación entre Valentino Palacios y Gino Assereto, luego del peculiar video que el influencer compartió en TikTok, donde ambos aparecen en lo que muchos interpretaron como una cita.

El tema no tardó en llegar a la televisión, y fue en el programa Más Espectáculos, conducido por Jazmín Pinedo, donde Jota Benz fue consultado directamente sobre el tema que ya era tendencia en redes.

Lejos de esquivar la pregunta, Jota Benz sorprendió al referirse a la situación de su hermano y dejar frases que muchos interpretaron como una confirmación.

"Es bonito porque Gino se separa da Majo y ambos han encontrado el amor. Majo en alguien que le duplica la edad y mi hermano encontró el amor en esos rulos espectaculares de Valentino", dijo el prometido de Angie Arizaga.

Al ser consultado sobre si podía confirmar el supuesto romance, Jota Benz dijo: "Escúchame, en el amor y la guerra todo se vale, ya está, han subido un tiktok, no sé si grabaron por separado o de verdad han estado juntos".

Jota Benz ya había dejado pistas

Estas declaraciones se suman a las bromas que el propio Jota ya venía haciendo en el set de Esto es guerra, donde el tema entre Gino y Valentino se volvió recurrente en medio de risas y comentarios al aire.

Además, el prometido de Angie Arizaga reveló que buscará confirmar la información directamente con su hermano. "Hoy día le voy a preguntar en la noche, no tenía idea (del video). Si de verdad ya tengo un cuñado que me avise, es nuevo, avísame hermano para ver películas juntos", agregó.

Incluso, Jota adelantó que, de confirmarse la relación, Valentino pasaría a formar parte del entorno más cercano de su familia, ya que también mencionó que presentará a su hijo —fruto de su relación con Angie Arizaga— a su nuevo tío.

Más allá de las bromas, Jota Benz cerró el tema con un mensaje directo y sin prejuicios. "Surgió del programa y las redes lo han tomado bien. La vida es para eso y hay que reírse, si ellos son felices, que sean felices", finalizó.

Así, Jota Benz terminó avivando los rumores al referirse públicamente al vínculo entre Gino Assereto y el tiktoker Valentino Palacios, luego del video viral que encendió las redes y de sus declaraciones que reforzaron lo que muchos ya sospechaban.