¡Emotivo adiós! Bomberos y PNP rinden homenaje a Patrick Ospina tras su heroico rescate

La Policía y los bomberos despiden a un héroe

El pasado lunes, la ciudad fue testigo de un emotivo homenaje al suboficial de la Policía Nacional y bombero voluntario Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien perdió la vida el viernes 20 de febrero mientras intentaba rescatar a un perrito que había caído ala río Rímac. La ceremonia se realizó en la División de Emergencias (Diveme) de La Victoria y reunió a un numeroso contingente policial, así como a intengrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Durante el acto, Patrick fue ascendido póstumamente a suboficial de primera de la Policía Nacional. El comandante general de la institución, Oscar Arriola, entregó a su madre el quepí de su hijo y la bandera nacional que cubría el féretro. Los bomberos, por su parte, le entregaron a la familia un casco de rescate que Patrick había deseado y una fotografía con su uniforme, símbolos de reconocimiento a su dedicación y vocación de servicio.

La ceremonia se llenó de emoción: algunos representantes de los bomberos no pudieron contener las lágrimas y se interrumpieron los discursos momentáneamente ante la pérdida de un joven que arriesgó su vida por un ser indefenso.

Legado de valentía y compromiso

El homenaje trascendió lo institucional. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que un albergue de mascotas y un parque del distrito llevarán el nombre de Patrick, en honor a su heroísmo y amor por los animales. El Congreso de la República también destacó su entrega, señalando que "sirvió con corazón y compromiso hasta el último momento de su vida".

El acto de Patrick refleja la vocación de servicio que distingue a la Policía Nacional y al Cuerpo General de Bomberos. Su sacrificio se suma al de los miles de efectivos que han dado su vida enfrentando desastres, epidemias y situaciones de riesgo, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad y humanidad.

Tras más de 30 horas de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado cerca de la Base Naval del Callao, luego de ser arrastrado por la corriente durante seis kilómetros. La ceremonia en Diveme permitió que sus compañeros y la comunidad destacaran su heroísmo, dejando un mensaje claro: el valor y la entrega de Patrick permanecerán como legado en las futuras generaciones de policías y bomberos.

El homenaje demostró que, más allá del dolor, el reconocimiento a su valentía y sacrificio inspira respeto, admiración y gratitud, consolidando a Patrick Hiroshi Ospina Orihuela como un verdadero héroe nacional.