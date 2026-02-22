Fuerte SISMO se registró HOY domingo 22 de febrero: ¿De cuánto fue su magnitud e intensidad?

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este domingo, un sismo remeció la costa peruana y puso a los ciudadanos en alerta una vez más. Con una magnitud de 5.1, el temblor se presentó frente a la costa de Pisco, en la región Ica. El evento ocurrió a las 5:36 pm. y tuvo una profundidad de 42 kilómetros, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), publicado a través de sus redes y página oficiales.

El epicentro se ubicó a 82 km al oeste de Pisco, y la intensidad fue catalogada como III-IV en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera moderada por la población, con vibraciones que pudieron mover objetos pequeños y generar alarma en viviendas y diferentes establecimientos, sobre todo en pisos superiores, donde se registraron movimientos de puertas y ventanas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0100

Fecha y Hora Local: 22/02/2026 17:36:14

Magnitud: 5.1

Profundidad: 42km

Latitud: -13.59

Longitud: -76.96

Intensidad: III-IV Pisco

Referencia: 82 km al O de Pisco, Pisco - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 22, 2026

En la ciudad de Pisco y localidades cercanas, ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento con claridad, aunque hasta el momento no se han informado daños materiales ni víctimas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa monitoreando la situación.

El sismo también fue percibido en otras zonas de la región Ica e incluso en algunos distritos de Lima, aunque con menor intensidad. Este se extendió por varios segundos, preocupando a los ciudadanos por que se produjera un movimiento más fuerte en ese lapso. Usuarios que comentaron el reporte oficial del IGP dieron cuenta del susto por la intensidad y el tiempo que duró el fenómeno.

Un país sísmico

Cabe siempre recordar que el Perú se encuentra en una zona altamente sísmica debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. La costa central, incluyendo Ica y Lima, es una de las áreas más expuestas a movimientos telúricos de mediana y gran magnitud y por lo mismo, resulta importante contar siempre con una mochila de emergencias y plan de evacuación.

.@DHN_peru reporta que sismo de magnitud 5.1 ocurrido hace instantes a 82 km al O de Pisco, Pisco - Ica, no genera tsunami en el litoral peruano. pic.twitter.com/9vJjQuNwYE — COEN - INDECI (@COENPeru) February 22, 2026

En los últimos meses, se han registrado varios eventos sísmicos en la región, lo que recuerda la necesidad de mantener planes de prevención y preparación ante este tipo de emergencias. Entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda a la población siempre mantener la calma, alejarse de lugares u objetos que obstruyan vías de evacuación e identificar las zonas de seguridad.

Aunque el sismo de este domingo no generó daños significativos, su magnitud y localización refuerzan la importancia de la cultura de prevención en el país. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar sus mochilas de emergencia y seguir las indicaciones de Defensa Civil.