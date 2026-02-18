¿Economía del Perú se verá afectada tras censura de José Jerí?: Este es el escenario que avizora un experto

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Economía

En diálogo con Exitosa, el economista Guido Pennano indicó que la censura de José Jerí y la elección de un nuevo presidente interino a manos del Congreso no ocasionaría ninguna afectación a la economía del país. No obstante, remarcó que el siguiente mandatario debe garantizar estabilidad hasta el 28 de julio.

¿La economía del Perú se verá afectada tras censura contra Jerí?

La destitución de Jerí Oré del cargo de la Presidencia de la República ha generado que se formule la pregunta si es que cabe la posibilidad de que la economía del país pueda verse afectada debido a que esta situación forma parte de la clara crisis política en la que se encuentra enfrascada el Perú desde hace años.

Al respecto, el ecomista Guido Pennano señaló que este escenario sí impacta "en el sentido de que si estuviésemos en una situación política más estable" con un Gobierno donde se pueda invertir a largo plazo con reglas más claras, más no con "vaivenes".

En tal sentido, enfatizó que el crecimiento en materia de ecomomía "no es bajo, es 3.5 %", cifra que señaló podría ser mayor. En tanto, consideró que la censura contra José Jerí "no es un golpe de Estado" porque se ha realizado dentro del marco de la ley. "Aquí estamos respetando las reglas del juego político establecidas", añadió.

"¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Nada, ¿qué va a pasar con la bolsa de valores? Nada, ¿qué va a pasar con los precios internacionales? Nada. Lo que se da en el contexto mundial, ¿va a pasar algo con los alimentos? Nada. No hay un efecto directo que podamos identificar de este cambio presidencial", manifestó.

Adempas, sostuvo que no es un panorama "para que alguien se aterre", por el contrario, descartó por completo que pueda suscitarse por ejemplo fuga de capitales o postergación de decisiones de inversión. "No percibo nada significativo, vamos a seguir con este sistema de cuerdas separadas donde la economía camina bastante mejor que la política", subrayó.

No ha habido un repunte de crecimiento en la economía

En otro momento, el economista manifestó que desde hace años atrás, en medio de los cambios de Gobiernos, no ha existido un repunte de crecimiento en la economía.

Bajo esa premisa, resaltó que si bien en lo que respecta a la región lideramos con el incremento en el marco económico, "podríamos estar bastante mejor con un gobierno mejor".

Como vemos, desde la óptica del economista Guido Pennano, la decisión del Congreso de la República de censurar a José Jerí no afectará directamente a la economía del país.